Pau Cubarsí se lo ha pedido personalmente: hay que ficharlo antes de que sea demasiado tarde

A pesar de que desde el club transmiten total satisfacción con los movimientos realizados a lo largo de este mercado de verano, la realidad es que todavía hay ciertas dudas respecto de la plantilla que se le ha quedado a Hansi Flick. En especial en la parcela defensiva, donde la baja de Íñigo Martínez instauró una serie de dudas que no se acaban de resolver y que provocan que haya más de un jugador muy preocupado en la plantilla culé. En este sentido, uno de los que ya ha hablado con Flick ha sido Pau Cubarsí, que por ahora no se ve jugando al lado ni de Araujo ni de Christensen.

La realidad es que, a pesar de que era un mal necesario, la salida de Íñigo Martínez ha pasado una muy seria factura al equipo. Los culés han perdido a su gran referente en la línea defensiva y a una de las voces autorizadas en el vestuario. De hecho, muchos creen que el lío entre Fermín y Gavi no hubiera aparecido de tener a Íñigo dentro del vestuario. Sin embargo, el vasco ya no está y a la plantilla le falta tener otro gran central para acompañar a un Cubarsí al que le ha quedado claro que Araujo no lo puede acompañar.

En enero por 70 millones es culé

Ante esta situación, Pau Cubarsí, consciente de que en enero las cosas se pueden precipitar, ya ha pedido a Hansi Flick y a la directiva que le fichen a un central. Además, tiene muy claro el nombre que quiere a su lado. Ya lo vio en Champions y está enamorado de él. Se trata de Bastoni, el gran central y líder del Inter de Milán, futbolista que podría llegar para convertirse, junto a Cubarsí, en el líder de la zaga.

La realidad es que si los culés lo quieren ya saben lo que hay. Van a tener que poner entre 70 y 80 millones de euros encima de la mesa. Si lo hacen, el italiano va a vestir la elástica blaugrana. El jugador estaría encantado y el Inter nunca ha tenido miedo a vender caro.

Así pues, hasta Pau Cubarsí lo ha pedido. Quiere tener un central de garantías a su lado antes de que sea demasiado tarde y se empiecen a perder títulos por el camino. Y la mejor solución es la de Bastoni.