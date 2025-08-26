Pau Cubarsí se lo pide expresamente a Hansi Flick, no lo quiere volver a tener a su lado, es un incompetente

Este inicio de temporada no ha sido el más sencillo para Pau Cubarsí. El canterano venía de hacer la mejor temporada de su vida, formando pareja de centrales con Íñigo Martínez, con el que se compenetraba a la perfección y eran capaces de sacar el balón de una forma que pocas veces se había visto antes. Sin embargo, el inesperado adiós del zaguero vasco ha pasado una muy seria factura en un Cubarsí que ahora se está teniendo que adaptar a una nueva vida al lado de Ronald Araujo. Y esa vida es mucho más dura de lo que muchos pensaban.

La realidad es que en Levante se le vieron todas las costuras a la defensa culé. Ante un equipo cuyo peligro tampoco era el más grande de todos, Cubarsí sufrió mucho para frenar las acometidas de los delanteros, Iván Romero le hizo un roto en el primer gol y nunca pudo ganar ni un solo duelo. Todo, mientras se sigue acostumbrando a esto de jugar en el perfil izquierdo, lo que complica sobremanera las labores defensivas del catalán, al que le está costando mucho rendir de la forma esperada.

Cubarsí pide un cambio en la defensa

Ante esta situación, habría sido el propio Pau Cubarsí el que le habría pedido a Hansi Flick que le dé una vuelta al once del Barça. Y es que ya no se trata solamente de que tenga que defender desde el perfil izquierdo, sino que tampoco puede aportar en salida de balón porque juega a pierna cambiada para salvar las incapacidades de Araujo a la hora de distribuir. Por lo que Cubarsí ha pedido que Andreas Christensen entre en sustitución del uruguayo.

La realidad es que con el danés, Cubarsí podría volver a la derecha, donde su rendimiento siempre ha sido mucho mejor. Ahí se sabe perfilar para frenar a los delanteros con mucha más facilidad y puede ser diferencial a la hora de sacar el balón bien jugado. Todo mientras Christensen no representa ninguna debilidad, sino una mejora sustancial en esas labores de llevar el balón hasta los centrocampistas.

Así pues, harto de que sea un problema para él, Pau Cubarsí le ha pedido a Hansi Flick que haga un cambio importante en la línea defensiva y que envíe a Araujo al banquillo, para dar entrada a Andreas Christensen.