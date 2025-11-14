Pau Cubarsí y Fermín saben que es titular porque no hay nada mejor, resta más que suma, el Barça juega con 10

Pau Cubarsí y Fermín López son dos de los jugadores más cruciales del FC Barcelona. El defensa es una pieza fundamental en la zaga de Hansi Flick, a pesar de que esta temporada no está rindiendo al nivel esperado o al que tenía acostumbrado el catalán, mientras que el acierto y la intensidad que demuestra el andaluz en el terreno de juego en cada partido también es importante para el conjunto azulgrana.

Por eso, ambos han dejado entrever que el Barça ha jugado los últimos partidos con diez, teniendo en cuenta que un jugador está siendo titular porque no hay nada mejor, pero resta más que suma su presencia en el césped. Se trata de Wojciech Szczesny, el portero que ha estado defendiendo la portería del Barça en las últimas semanas por la lesión de Joan García.

Cubarsí y Fermín saben que Szczesny resta más que suma en el Barça

El polaco ha estado recibiendo muchas críticas por su rendimiento en los últimos encuentros, ya que ha demostrado en estos enfrentamientos que no está capacitado para ser el titular en el conjunto azulgrana. A pesar de que solo se ha puesto bajo palos para cubrir la baja de Joan García, se ha cuestionado mucho su nivel, ya que el Barça ha recibido muchos goles con su presencia.

Además, en varias jugadas, podría haber hecho mucho más, como en los mano a mano, donde se ha quedado bajo palos sin moverse mucho y esto ha permitido que los jugadores rivales lo superaran con mucha facilidad. Por otra parte, el hecho de que el Barça tenga un estilo de juego muy complicado, con una línea defensiva muy avanzada, también perjudica en exceso a Szczesny.

Joan García volverá después de este parón de selecciones

Por lo menos, todo apunta a que Joan García podrá volver después del parón de selecciones de este mes de noviembre, por lo que los jugadores del Barça podrán dejar de sufrir en la portería y estarán seguros con la presencia del catalán, ya que en sus primeros partidos como azulgrana demostró que es un seguro bajo palos y justificó totalmente su fichaje.