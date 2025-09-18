Pedri está encantado con la noticia, el Barça se quiere llevar a un rival del partido contra Newcastle

A pesar de que, con el regreso de Marc Bernal, la posición de mediocentro defensivo ya comienza a estar más que bien cubierta, en can Barça no se fían del futuro de Frenkie de Jong. El neerlandés sigue diciendo que quiere renovar, pero van pasando las semanas y, en el club, no tienen noticias sobre la decisión del mediocentro, lo que comienza a generar dudas respecto a si era verdad todo lo que prometía unas semanas atrás. En este sentido, a pesar de que en la dirección deportiva no lo quieren perder, sí que han comenzado a analizar el mercado en busca de opciones de cara a una salida inesperada de De Jong.

Ante esta situación, y aprovechando que ya van a estar ahí, Deco y su equipo de seguimiento de jugadores van a poner el foco en un futbolista en concreto del Newcastle. Se trata de Bruno Guimarães, el mediocentro brasileño que lleva varios años brillando en el conjunto del norte de Inglaterra y que estaría más que listo para dar un paso adelante y convertirse en una pieza importante en el proyecto del Barça.

Un socio perfecto para Pedri

La realidad es que el perfil de Guimarães encaja a la perfección con lo que ofrecen los otros centrocampistas del Barça. El brasileño es un perfil que va a caballo entre las cualidades de De Jong y Marc Casadó. Es un jugador que no necesita amasar tanto balón como el neerlandés y que también es un muy buen recuperador, como el canterano. Sin embargo, tiene más calidad con el esférico que este último. Una serie de virtudes que hacen que parezca, a la espera de Bernal, el mejor socio posible para Pedri.

Un jugador enamorado del Barça

Lo de Bruno y el Barça es un amor que viene de muy lejos. El carioca es un enamorado declarado del conjunto blaugrana y nunca ocultó su deseo de vestir, algún día, la elástica culé. Unos años atrás ya se intentó, pero las altas pretensiones del Newcastle hicieron imposible el fichaje. Ahora se espera que haya más opciones de cerrar un acuerdo.

Así pues, a pesar de que es un interés, por ahora, incipiente y supeditado a la continuidad de Frenkie de Jong, en can Barça ya van a Newcastle con un claro objetivo entre ceja y ceja. Y no es sacar los tres puntos —eso es cosa de los jugadores—, Deco va a evaluar a Guimarães.