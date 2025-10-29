Pedri exige una reacción inmediata a Flick: “No se puede repetir el fracaso del Bernabéu”

La derrota en el Santiago Bernabéu ha dejado muy tocado al FC Barcelona, tanto en lo futbolístico como en lo anímico. Uno de los más afectados ha sido Pedri González, que, según fuentes cercanas al vestuario, ha pedido una reacción inmediata a Hansi Flick. El centrocampista canario, líder silencioso del equipo, no entiende cómo el Barça volvió a caer en los mismos errores que ya habían aparecido semanas atrás. “Esto no puede volver a pasar”, habría dicho con frustración tras el encuentro.

El Barça vuelve a perder la batalla del centro del campo

El problema, una vez más, estuvo en el corazón del juego. El Barça fue superado física y tácticamente por un Real Madrid que impuso su ley desde el primer minuto. Ni Frenkie de Jong ni Pedri lograron imponer su ritmo, y el tridente formado por Bellingham, Camavinga y Tchouaméni los atropelló en cada disputa. La sensación de inferioridad fue tan clara que el equipo apenas pudo construir juego, y las líneas se partieron sin capacidad de reacción.

Ya había ocurrido en Sevilla, donde el Barça perdió el control del centro del campo en la segunda parte, y ahora el Bernabéu ha vuelto a exponer la misma carencia: falta una pieza que aporte músculo, equilibrio y presencia. Flick apostó por mantener su esquema habitual, pero el plan se vino abajo ante la intensidad del rival. El técnico alemán empieza a asumir que si no hay un refuerzo en invierno, el equipo seguirá sufriendo en este tipo de partidos.

Pedri, desesperado y sin respuestas

Durante el encuentro, Pedri se mostró cada vez más frustrado. Intentó pedir calma, reclamar apoyos y mantener la posesión, pero se encontró solo frente al poder físico de los mediocampistas blancos. Al final, el canario acabó exhausto, consciente de que el problema no es solo de actitud, sino estructural. Sabe que si el Barça quiere recuperar su identidad, debe volver a dominar los partidos desde el centro del campo, y eso pasa por que Flick reaccione.

Así pues, el mensaje de Pedri González es tan claro como urgente: no se puede volver a perder el control del juego ni la esencia del equipo. El FC Barcelona necesita una respuesta inmediata, y Hansi Flick está obligado a encontrarla antes de que la temporada se le escape de las manos.