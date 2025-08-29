Pedri ha aconsejado la venta de Fermín porque el recambio va a ser mucho mejor que él

La salida de Fermín es un tema muy candente dentro del Barça. El mediapunta formado en la Masía supone una baja muy sensible para el Barcelona. Especialmente si tenemos en cuenta que la pasada temporada llegó a sumar un total de 8 goles y 10 asistencias. Unas cifras más que interesantes para un futbolista como Fermín y teniendo en cuenta que al Barça no le sobran los goleadores, su venta no debería ser considerada como una buena noticia, más allá de lo que represente a nivel financiero. Pues deportivamente es una pérdida importante con todas las de la ley. Sin embargo, en el club hay una corriente de pensamiento diferente.

En este sentido, tal y como hemos podido saber, más allá de los problemas que pueda haber en cuanto a relaciones personales dentro del vestuario, hay más de uno que considera que deportivamente el Barça podría llegar a salir ganando de la venta de Fermín al Chelsea. Y no con ningún fichaje ni con ningún tipo de operación en el mercado. Sino que, como ya es costumbre, lo haría de la mano de la Masía.

Pedri alucina con el rendimiento de Dro

A lo largo de la pretemporada, todo el mundo quedó perplejo ante el espectacular rendimiento que ofreció Dro. El centrocampista formado en las categorías inferiores del Barcelona demostró ser un jugador con capacidad para ser generacional. Tiene gol, puede asociarse con facilidad y además entiende el juego a la perfección. No le falta absolutamente nada para ser un crack. De hecho, en el club creen que tiene muchas más condiciones de las que tiene un Fermín, que en el aspecto técnico es más limitado.

De esta forma, hasta Pedri considera que vender a Fermín no debería ser ningún drama. Especialmente si Flick cuenta con Dro como su recambio. Y es que estamos hablando de un jugador de grandísimo potencial que no tendrá la presión de ser titular desde el primer momento, gracias a la presencia de Dani Olmo, y que podría ir ganando minutos e importancia con el paso de las semanas y de la temporada.

Así pues, a pesar de que podría parecer que el Barça pierde deportivamente con la venta de Fermín, los culés podrían sacar un beneficio importante gracias a la presencia de Dro en el primer equipo.