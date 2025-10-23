Pedri ha comunicado al vestuario que no debería jugar en el Santiago Bernabéu

A pesar de que sigue siendo el mejor jugador del Barça en este comienzo de temporada, la realidad es que Pedri no está tan fino como unas semanas atrás. El canario ha estado perdiendo más balones de lo habitual y ha cometido errores de cierto bulto en varios momentos de la salida de balón. Una realidad que ha sorprendido a muchos, ya que si hay algo en lo que Pedri es especialmente bueno y capaz, es en lo que respecta a la conservación del balón. Ahí no hay nadie que pueda estar a su nivel cuando Pedri está bien, el problema es que, como todo el equipo, el canario no acaba de encontrar el punto.

En este sentido, al finalizar el partido ante el Olympiacos, a pesar del gran resultado –ganar por 6 a 1 no es ninguna broma–, Pedri se mostró ciertamente molesto con su desempeño. No estuvo preciso y lo sabe, perdió balones muy poco habituales en él, como ya le pasó contra el Girona, y eso le genera cierta incomodidad y dudas. Tanto a él como al cuerpo técnico.

El vestuario conoce los problemas de Pedri

La realidad es que Pedri no ha dejado de jugar desde que comenzó la temporada y ha sido de forma constante y consistente el mejor jugador del equipo. El canario no se ha perdido ni un duelo y eso, tanto a nivel físico como mental, lo ha comenzado a acusar y se le nota en los partidos que juega con el Barcelona. De hecho, por no descansar, ni con la Selección Española se ha podido tomar un partido de descanso.

Pedri llega mal al Clásico

Lo peor es que este mal momento de Pedri llega justamente con el Clásico. El partido más importante hasta la fecha pone en jaque a los culés, que saben que deben ganar o al menos no perder en el Bernabéu si quieren seguir a una distancia mínima de un Real Madrid que no parece que se vaya a dejar muchos puntos a lo largo del año.

Así pues, hay cierta preocupación en el vestuario del Barça, ya que Pedri, el faro del equipo y el mejor jugador, ha comenzado a acusar el desgaste mental y físico de tener que tirar de los suyos en casi todos los partidos.