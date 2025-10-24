Pedri ha dado el visto bueno al fichaje del que será su suplente la próxima temporada en el Barça

El FC Barcelona tiene en el punto de mira uno de los grandes talentos de Europa para la próxima temporada. Bernardo Silva se encuentra cada vez más lejos de seguir en el Manchester City, y a sus 31 años, el mediapunta portugués todavía está a tiempo de ser importante en un gran club de la élite. La estrella del City nunca ha ocultado que siempre ha soñado con jugar en el Barça, y ese deseo podría materializarse pronto.

Deco, el director deportivo blaugrana, ve el fichaje con muy buenos ojos, especialmente porque el jugador podría llegar gratis si no renueva su contrato con el club inglés. La llegada de Bernardo Silva representaría un golpe maestro en el mercado para el Barça, que conseguiría a un jugador de clase mundial sin pagar traspaso.

El visto bueno de Pedri para su suplente de lujo

La operación cuenta con la bendición de la estrella del mediocampo culé. Pedri estaría encantado con su llegada, viendo en el portugués no solo a un compañero de clase mundial, sino también a un suplente de lujo que elevaría la calidad de la plantilla. Bernardo podría ser el recambio natural de Pedri, permitiendo al canario dosificar esfuerzos y evitar las lesiones que lo han lastrado.

Además de ser un suplente de garantías, el talento de Bernardo Silva permite otras opciones tácticas para Hansi Flick: podría jugar como mediapunta o incluso escorarse a banda si fuera necesario. Esta versatilidad lo convierte en un refuerzo ideal para el Barça, aportando experiencia y magia en la fase ofensiva.

Un fichaje que ilusiona a toda la afición blaugrana

La llegada de un jugador del perfil de Bernardo Silva a coste cero es exactamente lo que el FC Barcelona necesita en su actual situación financiera. El fichaje no solo mejoraría la plantilla deportiva, sino que generaría una gran ilusión entre los seguidores, que siempre han admirado el juego del talentoso portugués. La pelota está ahora en el tejado de Bernardo Silva, quien deberá decidir si da el paso final para cumplir su sueño.

Así pues, Pedri ha dado su visto bueno al fichaje de Bernardo Silva, un jugador que podría llegar gratis para ser su suplente de lujo y un refuerzo ideal para el Barça la próxima temporada.