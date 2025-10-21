Pedri ha pedido que no vuelva a jugar con él, prefiere a Fermín y a Raphinha

En la reciente visita del Girona al Camp Nou, Hansi Flick, abrumado por el ingente número de bajas que acumulaba el equipo, tuvo que preparar un once lleno de inventos y con todo tipo de ideas que en el alemán no habían sido nada habituales. Flick es uno de esos entrenadores que no tocan aquello que les sale bien, y hasta ahora, el hecho de ubicar a Frenkie de Jong como mediocentro siempre ha sido un dogma al que se había resistido, por considerar que su mejor posición es la de pivote o interior más retrasado.

Sin embargo, las urgencias le obligaron a experimentar, y el resultado fue devastador. La decisión de subir a De Jong a la mediapunta para cubrir las bajas ofensivas hizo que el equipo perdiera el estilo y la cohesión. El neerlandés se sintió incómodo, el mediocampo quedó descompensado y la estructura del Barça se resintió gravemente.

El ultimátum de Pedri: La preferencia por Fermín y Raphinha

La crisis táctica ha tenido consecuencias directas en el vestuario, especialmente en la relación entre los centrocampistas. Pedri ha sido el más contundente, elevando una queja formal al cuerpo técnico. El canario ha pedido explícitamente que Frenkie de Jong no vuelva a jugar con él en esa configuración, sintiendo que la presencia del neerlandés tan adelantado le resta influencia y capacidad de generación de juego.

Pedri prefiere rodearse de jugadores que entiendan mejor su velocidad mental y su verticalidad, nombrando a Fermín López y a Raphinha como sus socios ideales. Para el canario, Fermín le aporta la energía y la llegada que necesita, mientras que la profundidad de Raphinha en la banda le da opciones de pase cruciales. La mala química con De Jong en posiciones ofensivas ha quedado en evidencia, forzando a Flick a replantear su estrategia para el futuro. El alemán deberá elegir entre la jerarquía del neerlandés y la necesidad de Pedri de tener socios que potencien su juego.

Así pues, Pedri ha pedido a Hansi Flick que no utilice más a Frenkie de Jong en la mediapunta, asegurando que cuando el neerlandés sube, el equipo pierde el estilo, y expresando su clara preferencia por jugar junto a Fermín López y Raphinha.