Pedri le pide a Hansi Flick que no lo vuelva a alinear porque Dani Olmo es mucho mejor

El brillante partido de Dani Olmo ante el Getafe ha terminado de convencer al cuerpo técnico del Barça. El internacional español firmó una actuación impecable, con una asistencia exquisita para el gol de Ferran Torres, y demostró por qué es el socio perfecto de Pedri en el centro del campo. Su talento y lectura de juego marcan la diferencia en escenarios donde los espacios se reducen y se necesita algo más que energía para romper defensas.

Pedri lo tiene claro: con Dani Olmo todo fluye

Y es que en el vestuario no hay dudas: la conexión entre Pedri y Dani Olmo multiplica las opciones ofensivas del Barça. El canario ya se lo ha hecho saber a Hansi Flick: con Olmo en el campo, el balón circula con más velocidad y el ataque gana finura. Por su parte, Fermín López es visto como un gran revulsivo, un jugador capaz de revolucionar el partido desde el banquillo, pero no como titular en choques de máxima exigencia.

De este modo, los propios compañeros valoran la capacidad de Olmo para asociarse, para encontrar líneas de pase imposibles y para aparecer en zonas donde otros no llegan. Incluso sin estar en su mejor nivel físico, el ex del RB Leipzig aporta una jerarquía que se siente en cada acción, algo que marca la diferencia en encuentros cerrados y en los que los espacios reducidos obligan a ser más preciso que nunca. Aspecto en el que Olmo es infinitamente mejor que Fermín.

Fermín, un recurso valioso… pero no para el once

La realidad es que Fermín López continúa siendo una pieza importante, pero su rol parece cada vez más definido: agitador desde el banquillo. Frente al Getafe quedó claro que, cuando el rival se encierra y se necesita creatividad y precisión en pocos metros, Olmo ofrece un salto de calidad que Fermín aún no alcanza por sus limitaciones a nivel técnico.

Así pues, el cuerpo técnico y el vestuario coinciden en que, para los grandes partidos, la apuesta en la medular del Barça debe ser Dani Olmo junto a Pedri y De Jong, relegando a Fermín al papel de recurso ofensivo en segundas partes. El talento, la visión y la capacidad de conectar líneas de Olmo lo han convertido en el faro del Barça en el centro del campo, y todo apunta a que su titularidad ya no se discute.