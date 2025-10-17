Pedri lo necesita en el once contra el Real Madrid, pero los médicos piden que se quede en el banquillo

El Clásico será un partido muy complicado para el Barça. Los culés llegan con muy malas sensaciones en todos los aspectos posibles y en el conjunto blaugrana no podía haber peor estado de forma general. Y es que, más allá de la falta de capacidades físicas para presionar durante el partido entero, algo que se ha venido notando más de la cuenta en este comienzo de temporada y, por si fuera poco, el equipo culé tampoco tiene disponibles a varios de sus jugadores más importantes. Entre ellos Lewandowski, Joan Garcia o Raphinha. Tres piezas que apuntaban al once inicial y que no podrán ser de la partida.

En este sentido, más allá de la mejora que aportan Joan y Lewandowski, la baja que más van a notar a la hora de disputarle el partido al Real Madrid es la de un Raphinha que esperaba ser capaz de llegar en buenas condiciones al Santiago Bernabéu para poder formar parte del once inicial y así poder volver a ser ese líder que el equipo tanto ha echado de menos desde que no está disponible.

Pedri mejora mucho con Raphinha en el campo

La realidad es que, a pesar de que el brasileño no está marcando tantos goles como la pasada temporada, sigue aportando mucho más de lo que dicen las estadísticas. El de Porto Alegre es un futbolista trascendental en la presión. Ninguno de los atacantes del Barcelona lo hace como él y eso se nota cuando no está disponible. El equipo no roba tan arriba y permite que los rivales generen mucho más peligro desde la generación de juego desde la defensa.

Todo esto mejora a Pedri, que además ve en Raphinha a un jugador que va muy bien al espacio y facilita que el canario haga jugar al equipo a su antojo. Sin embargo, por mucho que ya ha pedido que juegue, los médicos han sido tajantes. Si ante el Girona no tiene minutos y contra el Olympiakos solo juega quince o veinte minutos, en el Clásico no va a poder ser titular sin un riesgo desmedido de recaída.

Así pues, baja muy sensible y ciertamente inesperada en el Barça, de cara al Clásico, donde no van a poder contar con el desequilibrio y todo lo que llega a aportar un Raphinha que es diferencial por mucho más que los goles.