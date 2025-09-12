Pedri los tiene que separar, dos jugadores del Barça se empujan y casi llegan a las manos en el entrenamiento

El ambiente en el vestuario del FC Barcelona se está caldeando por dos jugadores que, anteriormente, se llevaban muy bien y eran mejores amigos, pero que desde hace un par de meses se han enemistado y su relación está muy lejos de ser lo que era. De hecho, Pedri fue uno de los que tuvo que intervenir en un entrenamiento para evitar que llegaran a las manos y la situación fuera a mayores.

Se trata de Gavi y Fermín López, dos de los centrocampistas del equipo. Ambos se conocen desde su etapa en la Masía y, por eso, su relación era de las mejores dentro del vestuario, pero todo habría cambiado, ya sea porque son competencia directa en el terreno de juego o con asuntos personales que afectarían a sus parejas, como se ha dicho últimamente en la prensa.

Pedri tuvo que intervenir en una discusión entre Fermín y Gavi

Además, todo empeoró en la gira asiática de pretemporada, en un entrenamiento en Corea, en un partido. Gavi realizó una entrada dura sobre Fermín ante la sorpresa de todo el vestuario, ya que se trató de una acción en un entreno que podría haber lesionado al jugador de El Campillo por la dureza de la entrada. Sin embargo, ahí no acabó la cosa entre ambos centrocampistas.

Unos días más tarde, ya en Barcelona, con la gira acabada, también hubo un altercado entre ambos en un entrenamiento, lo que acabó con Gavi empujando a Fermín, lo que provocó la respuesta de este segundo y empezó una discusión fuerte entre ellos. Algunos de sus compañeros, como Pedri, tuvieron que intervenir e incluso los capitanes, Raphinha y Ronald Araujo, hablaron con ellos.

La relación entre ambos ha empeorado mucho en los últimos meses

La tensión entre ambos centrocampistas es evidente y es una situación que no está gustando nada en el vestuario, ya que tienen que estar pendientes constantemente de acciones de este tipo para evitar que ambos empiecen a discutir y se hagan daño de verdad en los entrenamientos. Es posible que se tenga que llegar a un punto donde Hansi Flick intervenga y castigue a los dos andaluces si la situación no mejora.