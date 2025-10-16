Pedri, muy sincero con Flick: o las cosas cambian o el Real Madrid los aplastará en el Clásico

Las sensaciones en el FC Barcelona no pueden ser peores. A los malos resultados cosechados antes del parón de selecciones, se suma que varios de los jugadores más importantes del equipo han vuelto lesionados o tocados físicamente. Esto ha generado un ambiente enrarecido dentro del club, donde la falta de efectivos de primer nivel complica aún más la preparación para el primer Clásico de la temporada. Hansi Flick no puede confiar del todo en sus futbolistas y se enfrenta al desafío de alinear a los mejores hombres en condiciones físicas óptimas.

El partido contra el Real Madrid se acerca de forma inevitable y, por desgracia para los culés, no hay presagios de que las cosas vayan a mejorar por sí solas. Lo único que puede servir de consuelo es que Pedri y Lamine Yamal deberían estar disponibles para el choque. Sin embargo, ni siquiera contar con sus mejores jugadores garantiza que el Barça pueda hacerle frente a un Madrid muy sólido.

Pedri espera cambios en el equipo

El canario tiene muy claro que el equipo no puede seguir igual. Si no se trabaja en la presión alta ni se muerde la salida de balón rival, es imposible aspirar a un buen resultado. Contra rivales que combinan con tranquilidad, el Barça sufre mucho atrás, dejando espacios que, frente a la velocidad de Vinicius y Mbappé, podrían convertirse en un drama absoluto.

Por ello, Pedri ya le ha pedido a Flick que alinee a Fermín y, si es posible, a Raphinha. Ambos jugadores destacan por su trabajo y sacrificio en la presión, y podrían marcar la diferencia entre ganar el Clásico o recibir un auténtico golpe por parte del Madrid. La presencia de estos futbolistas permite al Barça presionar mejor y dificultar la salida del rival, algo crucial contra un equipo que juega tan rápido al espacio.

Así pues, Pedri no está dispuesto a aceptar que las cosas sigan igual. Ha sido muy directo con Flick: cambios urgentes o el Madrid los aplastará. No se puede salir al campo a pasear y permitir que el oponente construya con facilidad desde atrás.