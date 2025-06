Pedri no es el único que ha dicho basta, los compañeros de Lamine Yamal piden a Flick que le ponga fin

Si ha habido un jugador que se ha ganado la etiqueta de estrella, ese es Lamine Yamal. Con apenas 17 años el delantero del Barça se ha convertido en uno de los mejores jugadores del planeta, si no en el mejor. Sin embargo, ese paso adelante a nivel deportivo, también ha acabado afectando a la vida privada de la joven estrella culé. Y es que, lejos de quedarse con los suyos en Barcelona o pasar los días en tierras cercanas, Lamine se ha dado un tour vacacional que no hace ninguna gracia en can Barça.

En este sentido, tal y como hemos podido saber, el vestuario del Barcelona ha estado muy pendiente, a través de las redes sociales, de todo lo que ha estado haciendo un Lamine Yamal al que ven muy lejos de ser el chico humilde que era al comienzo de la temporada. Algo que creen que empeorará con el fichaje de Nico Williams. Es por este motivo que Pedri ya ha hablado con Hansi Flick.

Lamine se puede convertir en un problema en el vestuario

Si hay una persona con la cabeza bien amueblada dentro del vestuario, ese es Pedri. El canario, a pesar de su edad, es un chico especialmente maduro y con una gran capacidad para entender y analizar todo lo que pasa a su alrededor. Es por este motivo que habría sido el primero en pedir a Hansi Flick, que tenga mucho cuidado con lo que pueda llegar a hacer Lamine Yamal fuera de los terrenos de juego. En especial en la noche de Barcelona. Ya que en julio cumplirá los 18 años y eso puede ser un problema.

Si con apenas 17 años, ya hemos visto a Lamine junto a Neymar en Brasil o en un yate lleno de chicas, cuando sea mayor, podría ir todo a peor. Los compañeros no ven normal lo que está haciendo Lamine en este verano. Son unas vacaciones impropias de un niño de 17 años. Y esto asusta en el vestuario.

De este modo, como ya ha pasado en esta primera temporada, Hansi Flick no va a ser nada flexible con la vida que lleven sus jugadores, lejos de los terrenos de juego. El técnico alemán no tolerará las indisciplinas y mucho menos los retrasos o la falta de intensidad en los entrenamientos.