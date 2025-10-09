Pedri no ha sido el único en mostrar su descontento, con él es imposible ganar

El Barça ha encontrado un problema de complicada solución. La posición de delantero centro no está especialmente bien cubierta y eso, a estas alturas de temporada, supone un contratiempo que no parece que vaya a ser arreglado hasta, como mínimo, dentro de un año. En especial, todo viene provocado por un bajón muy sensible en las prestaciones de Robert Lewandowski, que, a pesar de algunos partidos en los que vio portería con suma facilidad, dejando claro que lo de rematar nunca se le va a olvidar, la realidad es que su desempeño físico sí que está muy lejos de ser el necesario para alguien como él.

En este sentido, como ya se pudo ver ante el Sevilla y en todos los partidos en los que Lewandowski ha sido titular, al equipo le cuesta mucho más defender y presionar arriba. El polaco, por su avanzada edad, es incapaz de seguir el ritmo de los demás a la hora de achicar espacio sobre el delantero rival, y eso pone en jaque todo el sistema de presión diseñado por Hansi Flick, en el cual no puede encajar Lewandowski.

Pedri y todos corren el doble

Ante esta situación, hemos podido saber que Pedri y varios compañeros ya se han quejado a Hansi Flick y le han hecho saber que, por culpa de la falta de compromiso defensivo por parte de Lewandowski, ellos tienen que correr y trabajar el doble de lo habitual. Algo que es insostenible a largo plazo, ya que en ataque, el polaco ha dejado claro que tampoco es que sea un jugador sumamente diferencial, como sí que lo puede ser Lamine Yamal, al que se le puede perdonar su falta de implicación.

De este modo, el vestuario culé mira con cierto recelo a la figura de un Robert Lewandowski que no genera poca controversia con sus capacidades para ayudar al equipo. Y es que, por su culpa, el equipo se desequilibra y en defensa sufren mucho más.

Así pues, a Flick se le viene un problema muy grande encima, ya que cree que Ferran todavía no está listo para enfrentarse a las grandes noches de Champions, mientras que la falta de capacidad física de Lewandowski hace que tampoco sea una opción deseable.