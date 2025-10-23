Pedri no lo quiere en el once titular porque con él son uno menos

No ha sido un comienzo de año nada sencillo para Marc Casadó. El canterano catalán ha visto cómo en la mayoría de partidos se queda sin minutos y su participación siempre ha venido dada por la incapacidad de Frenkie de Jong para estar en el once del Barça. Es decir, que si fuera por Hansi Flick y De Jong siempre pudiera jugar, la realidad es que Casadó apenas contaría para él, ya que, en lo que se refiere a decisiones técnicas, nunca se cuenta con el de Sant Antoni de Vilamajor para el equipo titular ni para partidos importantes.

En este sentido, cabe destacar que Casadó tampoco ha sido capaz de hacer grandes méritos para ganarse la confianza de Flick y de sus compañeros. De hecho, Pedri ya habría comentado de puertas hacia dentro que no le gusta compartir centro del campo con Casadó. Considera que con el catalán pierden mucho potencial ofensivo y, a diferencia de la pasada temporada, tampoco es capaz de aportar soluciones a nivel defensivo. No es ese ancla que fue a inicios de la 24/25, es un jugador testimonial con poca presencia en el centro del campo.

Pedri prefiere jugar con De Jong

Ante esta realidad, Pedri ha dejado siempre muy claro que se siente muy cómodo jugando al lado de Frenkie de Jong. El neerlandés es su socio favorito en la medular y han demostrado entenderse muy bien. De hecho, incluso cuando Frenkie no está en su mejor momento, físico o futbolístico, Pedri es capaz de llevarlo a un buen nivel gracias a su facilidad para entenderse con él. Y cuando el holandés está bien, las cosas hacen que el Barça funcione como la seda en su centro del campo.

De este modo, Hansi Flick ya sabe que es mucho mejor contar con De Jong y Pedri que con Casadó y el canario. De hecho, a veces parece que con Casadó el equipo tiene a uno menos, ya que a nivel ofensivo ha dejado de aportar.

Así pues, a pesar de que era algo que ya se sabía y era un secreto a voces, en el Clásico todo apunta a que serán De Jong y Pedri los que formarán la base del centro del campo del FC Barcelona.