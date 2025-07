Pedri no se lo creía, pero su amigo se lo ha confirmado, se puede ir del Barça por 50 millones de euros

Es un secreto a voces que en el Barça necesitan comenzar a ingresar dinero de forma relativamente urgente. Las necesidades económicas del club obligan a asumir que ha llegado el momento de decir adiós a un jugador importante del equipo. En este sentido, no basta con vender a un suplente que puede dejar pocos millones en las arcas del club. Es por este motivo que la venta debe ser dolorosa, sí o sí. No hay otra opción si se quiere salvar la economía del club y comenzar a poner fin a las penurias financieras que tantos problemas han estado causando.

En este sentido, hay un nombre que viene sonando desde hace meses y que ha ganado fuerza, según cuentan fuentes cercanas al club. Este jugador no es otro que Gavi. El canterano ha entendido que no tendrá demasiadas oportunidades y se ha comenzado a plantear de verdad la posibilidad de dejar el Barça de forma definitiva. Sabe que no le queda otra opción si quiere seguir creciendo y convertirse en un futbolista de primer nivel mundial.

Pedri se queda sin su mejor amigo en el vestuario

De hecho, nadie en el vestuario del Barça esperaba que Gavi pudiera dejar el club. Es uno de los jugadores que más siente los colores y es un culé más que declarado. Además, si hay alguien querido en el vestuario, ese es Gavi, que se ha convertido en el mejor amigo de Pedri de puertas hacia dentro. De hecho, hasta que el propio jugador no se lo ha confirmado, el canario no se creía que pudiera dejar el club. Sin embargo, la gravedad de la situación financiera ha hecho que la venta de Gavi pase de ser un rumor a una posibilidad seria.

La posibilidad de ingresar cerca de 50 millones de euros netos por un jugador que no es titular en el club y al que Flick ya ha advertido de que tendrá pocos minutos hace que en la directiva del Barça consideren a Gavi como la venta perfecta. No afectará gravemente a la capacidad competitiva del equipo, a pesar de que sí que lo puede hacer en el aspecto anímico, ya que se iría una de las grandes voces del vestuario.

Así pues, en el Barcelona ya no hay nadie que descarte nada. En este último mes de mercado podemos ver salidas sumamente dolorosas como lo es la de un Gavi que puede dejar el club siempre y cuando llegue la oferta adecuada.