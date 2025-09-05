Pedri no soporta seguir jugando con Luis de la Fuente, o cambia de plan o habrá problemas

Luis de la Fuente tiene en sus manos una de las selecciones más potentes del mundo. España lo tiene todo para ir a por su segundo Mundial en Estados Unidos. Y es que no hay ninguna otra selección con tanto talento en todas sus parcelas. La Roja dispone de cracks generacionales como Cubarsí y Hujsen en defensa, Pedri y Zubimendi en la medular y, arriba, no hace falta recordar que está Lamine Yamal, el mejor del mundo y un jugador con capacidad de sobra para ganar, por él mismo, un Mundial o cualquier otro torneo, algo que ya demostró en la Eurocopa con 16 años.

Sin embargo, Luis de la Fuente debe ser capaz de gestionar de la mejor forma posible a sus jugadores. Y en este sentido, el seleccionador no se acaba de entender del todo con Pedri. El canario es un jugador al que le gusta estar en la base de la jugada, ser el encargado de dar fluidez al juego del equipo y llevar el balón desde la defensa hasta el ataque, llegando desde segunda línea. Sin embargo, a De la Fuente no le gusta eso; prefiere que el canario juegue en la mediapunta, ejerciendo como enganche entre el centro del campo y los delanteros. Algo que no le gusta a Pedri.

Pedri prefiere el rol que le da Hansi Flick

En este sentido, a Pedri le gusta mucho más lo que hace en el Barça, donde Flick entiende perfectamente lo que puede sacar de su centrocampista. En cambio, con De la Fuente ya ha habido más de un choque. Pedri le ha pedido en reiteradas ocasiones que le permita jugar un poco más atrás, que deje a Fabián en el banquillo y lo ponga a él ahí. Sin embargo, De la Fuente ya ha dejado claro que él es el que manda y no va a hacer ningún cambio de este estilo. Pedri va a seguir siendo su mediapunta.

Por suerte para el seleccionador, a Pedri no le gusta generar problemas. Sin embargo, si esta decisión se mantiene durante mucho más tiempo y llega el Mundial, puede haber un problema. Pedri quiere ser el mejor en ese torneo y sabe que como mediapunta no lo podrá ser, de modo que va a haber un conflicto si De la Fuente no cambia de parecer.

Así pues, a pesar de que ya lo ha intentado, parece que Luis de la Fuente no le da ninguna importancia al hecho de que Pedri, su mejor centrocampista, no se sienta cómodo en la posición en la que lo hace jugar regularmente.