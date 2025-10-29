Pedri señala a tres compañeros del Barça por la crisis del equipo: “es inadmisible”

La tensión en el vestuario del FC Barcelona va en aumento. Tras el último tropiezo liguero, Pedri no ocultó su frustración con varios compañeros. El canario, uno de los pocos que mantiene el nivel competitivo en el equipo, ha señalado a tres jugadores por su falta de implicación en el trabajo defensivo y la presión alta. El mensaje fue claro: “Así no se puede ganar nada”.

Falta de coordinación y errores que desesperan a Pedri

Durante el partido, la presión del Barça fue irregular, inconsistente y, por momentos, caótica. Pedri intentó liderar la recuperación de balón, presionando arriba y cortando la salida del rival. Sin embargo, su esfuerzo no fue correspondido por todos. En demasiadas ocasiones, los huecos aparecieron con facilidad, y el rival aprovechó las desconexiones de los culés para avanzar sin oposición.

Los nombres señalados son claros: De Jong, Cubarsí y Koundé. Los dos defensores quedaron varias veces desmarcados, sin sincronía con el resto de la zaga y rompiendo la línea de fuera de juego. Además, Koundé, también fue señalado por el canario no subir ni apoyar a la presión del equipo y a la salida de balón, rompiendo el bloque en momentos clave. Además, Frenkie de Jong tampoco ayudó todo lo que debía en la presión, lo que aumentó la frustración de Pedri, que se sintió solo en su intento de sostener al equipo.

Pedri, cansado de la falta de compromiso

Y es que el canario, pese a su juventud, ha asumido un rol de liderazgo silencioso dentro del vestuario. Sabe que la situación es grave y que el Barça está lejos del nivel competitivo que exige el escudo. Según fuentes cercanas al equipo, Pedri expresó su malestar tras el encuentro, reprochando la falta de actitud de algunos compañeros en el esfuerzo colectivo. De este modo, el gesto de Pedri refleja el sentir de buena parte del vestuario: hay jugadores que no están dando la talla. El mediocampista considera que el problema no es de táctica ni de entrenador, sino de implicación y concentración.

Así pues, el mensaje de Pedri resuena con fuerza en el entorno azulgrana. Si no hay una reacción inmediata, el Barça podría hundirse en una crisis mucho más profunda de lo que cualquiera imagina.