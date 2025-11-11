Pedri y Fermín saben que es titular porque no hay nada mejor, pero resta más que suma, el Barça juega con diez

Pedri González y Fermín López son dos de los jugadores más importantes del FC Barcelona. El canario es una pieza fundamental en los esquemas de Hansi Flick, teniendo en cuenta que es quien dirige al equipo en la medular, mientras que el acierto y la intensidad que demuestra el andaluz en el terreno de juego también es crucial para los intereses del conjunto azulgrana.

Por eso, ambos centrocampistas han dejado entrever que el Barça ha jugado los últimos partidos con diez, teniendo en cuenta que un jugador está siendo titular porque no hay nada mejor, pero resta más que suma su presencia en el césped. Se trata de Wojciech Szczesny, el guardameta que está defendiendo la portería del Barça en las últimas semanas por la lesión de Joan García.

Pedri y Fermín saben que la presencia de Szczesny resta más que suma al Barça

Aun así, el polaco ha recibido muchas críticas por su rendimiento, ya que ha demostrado en estos encuentros que ya no está capacitado para ser el titular en el conjunto azulgrana. Aunque solo se ha puesto bajo palos para cubrir la baja del catalán, se ha cuestionado mucho su nivel, ya que el Barça ha recibido muchos goles con su presencia y, en varias jugadas, podría haber hecho mucho más.

A pesar de que el conjunto azulgrana está de suerte, ya que Joan García volverá después de este parón de selecciones del mes de noviembre, volviendo a dejar a Szczesny en el banquillo, el Barça ha sufrido mucho sin el catalán y con el polaco en la portería, por lo que se prevén decisiones drásticas de cara a la próxima temporada respecto a su continuidad en la plantilla.

El portero polaco ha sido muy criticado en los últimos partidos

El Barça lo renovó el pasado verano para que fuera el suplente de Joan García, pero el cuerpo técnico y la dirección deportiva están muy descontentos con el nivel que ha dejado plasmado Szczesny y lo más probable es que ya no continúe a partir del curso que viene, por lo que se buscará a un nuevo guardameta suplente para cubrir la portería.