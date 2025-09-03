Pedri y Lamine Yamal encuentran al culpable de sus males, con él juegan con 10

El Barça comienza a tener un problema serio, ya son tres partidos en los que el equipo no acaba de encontrar su juego y está muy lejos de mostrar aquella versión que fue capaz de ganar el triplete doméstico y de convertirse en uno de los favoritos a ganar la Liga de Campeones. En este sentido, mientras que jugadores como Lamine Yamal y Pedri sí que están al nivel esperado, o al menos a una versión similar a la mejor que pueden dar, hay otros que siguen alejados de un rendimiento adecuado y ajustado a lo que Hansi Flick espera de ellos y Dani Olmo se ha convertido en el mejor ejemplo de este grupo de jugadores.

El de Terrassa es, sin lugar a dudas, uno de los futbolistas más talentosos de la plantilla; cuando está en buena forma es capaz de dirigir el juego del Barça como nadie y actúa como el mejor enganche posible. Sin embargo, en lo que va de temporada, Olmo ha sido incapaz de encontrarse con su mejor versión. Y es que ni en los minutos que tuvo ante el Levante ni en los de Vallecas aportó nada diferencial. De hecho, ante el Rayo echó a perder más de una ocasión clara de gol que podía sentenciar el partido para los blaugrana.

Sin el mejor Olmo, el Barça está con diez

La realidad es que parece que si Dani Olmo no está en plenitud de facultades, le cuesta demasiado aparecer y aportar cosas positivas al juego. Va perdiendo confianza y se va diluyendo hasta el punto en el que se hace irrelevante y parece que el equipo juegue con diez. En defensa no es alguien que deba aportar demasiado y en ataque deja de ofrecerse y de buscar los huecos entre líneas. Lo que carga de rivales a Lamine Yamal y Pedri, que necesitan la mejor versión de su compañero.

De hecho, ambos habrían identificado la falta de importancia de Dani Olmo en el partido como una de las razones de la falta de acierto del equipo en ataque. El de Terrassa desapareció por completo, se diluyó y los rivales se desentendieron de él, ya que se perdía solo y no generaba nada, especialmente en la segunda mitad.

Así pues, Lamine Yamal y Pedri tienen muy claro que uno de los grandes problemas del equipo es con un Dani Olmo que, si no encuentra su mejor versión, suele dejar al Barça con uno menos, ya que su aportación pasa a ser menos que mínima.