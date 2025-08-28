Pedri y Lamine Yamal han pedido que Raphinha no vuelva a jugar, prefieren tener a Dani Olmo ahí

Con la llegada de Marcus Rashford y la insistencia de Hansi Flick para fichar a un extremo más para el Barça, se había especulado mucho con la posibilidad de ver a Raphinha cada vez en una posición más centrada. Un experimento que el técnico culé ya puso en práctica ante el Levante en un primer intento para ver cómo funcionaba el encaje de una delantera formada por Lamine, Raphinha y Rashford por detrás del delantero. Un experimento que no acabó de funcionar bien, ya que los culés acabaron atascados y Raphinha no terminó de carburar en la mediapunta, teniendo que dar paso a Dani Olmo en la segunda parte.

En este sentido, lo visto en el Ciutat de Valencia y en los entrenamientos ha sido más que suficiente como para que Lamine Yamal y Pedri tengan claro que no quieren que el brasileño vuelva a jugar en esa posición. Consideran que Raphinha y el equipo en general están muy lejos de su mejor nivel cuando juega tan centrado y que se restan opciones al ataque culé.

Mejor con Olmo o Gavi en la mediapunta

La realidad es que la mediapunta del Barça necesita un perfil mucho más técnico que Raphinha. El brasileño no es un jugador nacido para ser un 10 estático. A Raphinha le gusta correr al espacio y decidir cerca del área. Si bien es cierto que tiene un muy buen pie para ensayar el disparo lejano o para habilitar a sus compañeros con pases largos, el mejor Raphinha aparece en banda, cuando puede correr y aprovechar los huecos a la espalda de los zagueros rivales.

Para la mediapunta del Barça, Dani Olmo y Gavi, aunque el segundo en menor medida, son perfiles mucho más interesantes. Ambos se manejan mejor que Raphinha en espacios reducidos y tienen un mucho mejor entendimiento del juego de asociación. Están acostumbrados a jugar a uno o dos toques y se entienden a la perfección con Lamine y Pedri. Algo que contrasta con lo que ofrece Raphinha, que ni se entiende ni se le dan bien los espacios reducidos.

Así pues, tanto Lamine Yamal como Pedri ya han hablado con Hansi Flick para pedirle que, por favor, no vuelva a probar suerte con el experimento de poner a Raphinha en la mediapunta, ya que es mucho mejor para el equipo tener a Dani Olmo o a Gavi ahí.