Pedri y Lamine Yamal tienen muy claro, debe ser titular por delante de Lewandowski y Rashford

Cuando parecía que la temprana lesión de Robert Lewandowski iba a hipotecar el inicio de temporada del Barça, Hansi Flick lo ha vuelto a hacer. Y es que, a pesar de que ante el Levante se sufrió mucho para sacar los tres puntos, la realidad es que el problema no fue el delantero centro. De hecho, junto a Pedri, fue una de las pocas soluciones realmente efectivas. Metió un gol, mandó un balón al palo y, junto a Lamine Yamal, forzó el despeje del defensa granota para que el tercer gol del Barcelona, en propia portería, subiera al marcador para certificar la victoria culé.

Además, la entrada de Robert Lewandowski en los últimos 25 minutos de partido tampoco es que marcara muchas diferencias. El polaco trató de forzar un penalti y poco más. Apenas entró en juego ni tampoco fue capaz de generar peligro. Un rendimiento meridianamente opuesto al de un Ferran Torres que se pasó el partido presionando, ofreciendo desmarques llenos de sentido y que volvió a dejar claro que es un jugador muy a tener en cuenta para esta temporada.

Lamine y Pedri ya prefieren al Tiburón

No se trata solamente de los goles, que también los aporta. La realidad es que Ferran Torres es un delantero ideal para acompañar a otras estrellas. Es un trabajador nato. No negocia ni un solo esfuerzo y cuando toca arremangarse y correr, es el primero en hacerlo. Además, una de sus mejores cualidades es la de detectar desmarques. A diferencia de Lewandowski, puede ir al espacio y amenazar desde ahí, generando buenas oportunidades para que los creadores de juego como Pedri y Lamine puedan estar con menos jugadores encima.

De este modo, según hemos podido saber y ver, tanto Lamine Yamal como Pedri están más que encantados con Ferran Torres. Y es que el de Foios no será el delantero más talentoso ni el más brillante, pero sí que es el compañero ideal para un equipo que está plagado de estrellas en la parcela ofensiva.

Así pues, a pesar de que Lewandowski atesora mucha más calidad que Ferran, el de Foios podría acabar siendo un hueso muy duro de roer para asentarse como delantero titular en la mayoría de partidos de la temporada.