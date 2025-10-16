Pedri y Raphinha, indignados, piden explicaciones a Deco por la renovación de De Jong: es inaceptable

El Barça por fin hizo oficial que Frenkie De Jong va a extender su contrato hasta 2029. Una renovación que, a pesar de que ya hacía meses que se daba por cerrada, acabó poniendo algo nerviosos a Deco y al resto de la plana mayor del Barça, que temían que el neerlandés acabara negociando con otro equipo, ahora que está en su mejor momento desde que llegó a la ciudad condal. En este sentido, la renovación certifica que Frenkie se va a quedar, como mínimo, una década completa en el FC Barcelona, confirmando que fue un fichaje estratégico y generacional.

Sin embargo, con el mediocentro culé siempre ha habido un problema con el tema del sueldo. Su llegada en medio del mandato de Bartomeu hizo que acabara firmando, como otros tantos, un sueldo absolutamente desmedido y fuera de mercado, que junto a los de otros jugadores, acabó asfixiando las cuentas de un Barça que no pudo hacer nada al respecto y tuvo que negociar un diferimiento de contrato. Evidenciando que De Jong cobraba demasiado dinero.

Pedri y Raphinha creen que no han sido justos

Unos meses atrás, el Barcelona firmó las renovaciones de dos piezas que pueden estar un pequeño escalón por encima de Frenkie De Jong. Hablamos de Pedri y Raphinha que, según se contó, pactaron un contrato de 8 millones de euros netos al año. Una cifra solo superada por los contratos desfasados de Lewandowski, De Jong y Lamine Yamal, lo que acabaron aceptando de buen grado, ya que se les consideraba los segundos mejores jugadores del equipo. Una valoración más que precisa según ellos y sus agentes.

El problema viene ahora: De Jong ha renovado y va a pasar a percibir lo mismo que ambos. Siendo, según ellos, un jugador que no está a su altura en cuanto a peso en el equipo. Consideran que el neerlandés no debería cobrar tanto como ellos y, por este motivo, han pedido una explicación, ya que, al menos, Pedri no debe compararse con nadie que no sea Lamine.

Así pues, a pesar de que todos están encantados de compartir, de nuevo, vestuario con De Jong, hay cierta sensación de que el sueldo del neerlandés no es el más justo, ya que lo equipara con un Pedri que está en otra órbita.