Pedri ya ha pedido que vuelva al once y que no salga de ahí porque sin él se queda sin su mejor socio

Después de unas semanas complicadas, Fermín López comienza a ver la luz al final del túnel. El mediapunta formado en La Masía ha recibido el visto bueno de los médicos del Barça para volver a los entrenamientos bajo las órdenes de Hansi Flick. Su regreso ha sido recibido con alegría en el vestuario, donde muchos compañeros valoran su esfuerzo, compromiso y energía contagiosa dentro del grupo.

En este sentido, según hemos podido saber, Pedri ha sido uno de los jugadores más felices con la vuelta de Fermín. El canario considera que el onubense es su mejor socio en el terreno de juego, un futbolista que entiende su fútbol a la perfección y le permite desplegar su mejor versión. Por eso, Pedri ya le habría transmitido a Hansi Flick su deseo de que Fermín recupere la titularidad cuanto antes, pidiéndole que abandone los experimentos con Raphinha o Olmo en la mediapunta del once del FC Barcelona.

Fermín, la mejor noticia para Pedri

Aunque Pedri tiene la capacidad de adaptarse a casi cualquier compañero gracias a su visión privilegiada, lo cierto es que con Fermín la conexión es especial. El andaluz aporta verticalidad, presión alta y un ritmo de juego que libera al canario de muchas cargas defensivas, permitiéndole centrarse en generar juego y marcar diferencias en los metros finales. Además, la intensidad de Fermín contagia al resto del equipo, algo que el tinerfeño valora enormemente.

De este modo, Pedri ya habría pedido expresamente que Fermín López vuelva al once titular cuanto antes, convencido de que su presencia mejora el rendimiento colectivo del equipo. Con él sobre el campo, el Barça gana en dinamismo, agresividad y profundidad, tres aspectos que se habían diluido en los últimos encuentros.

Así pues, Fermín López no solo recupera su sitio en la plantilla, sino que también cuenta con el apoyo total de una de las voces más influyentes del vestuario. Y es que Pedri lo tiene claro: si el Barça quiere volver a su mejor versión, Fermín tiene que estar siempre en el once.