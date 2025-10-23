Pensaba que sería titular en el Bernabéu, pero se ha llevado un chasco: Flick no cuenta con él

Malas noticias para Ferran Torres. El delantero español, que venía siendo uno de los jugadores más destacados del Barça antes de su lesión, no será titular en el Santiago Bernabéu. Todo apunta a que Hansi Flick ha decidido apostar por Marcus Rashford como referencia ofensiva, dejando al valenciano en el banquillo en el partido más importante de la temporada.

El técnico alemán está encantado con lo que le aporta Rashford en la posición de ‘nueve’. Su velocidad, pegada y capacidad para romper líneas lo convierten en un jugador ideal para hacer daño al Real Madrid, sobre todo a la espalda de los centrales. Flick considera que el inglés está en mejor momento físico y que puede ofrecer una amenaza constante en el contraataque, algo clave para su planteamiento en el Bernabéu.

Ferran esperaba volver directo al once inicial

Para Ferran Torres, la decisión ha sido un auténtico chasco. El atacante esperaba recuperar la titularidad tras varias semanas de trabajo intenso y sacrificio para volver de su lesión. Sin embargo, Flick no lo ve todavía al cien por cien y prefiere no arriesgar, especialmente en un partido tan exigente. Su falta de ritmo competitivo ha sido determinante para que el técnico se decante por otras opciones como lo es la de un Marcus Rashford que tiene el punto de mira más que afinado y se ha acabado ganando el puesto de titular ante el Real Madrid.

En el vestuario, la noticia ha sorprendido a varios compañeros, ya que Ferran era considerado uno de los líderes silenciosos del equipo en el arranque de la temporada. Su actitud, compromiso y mejora en la definición lo habían convertido en un fijo en los planes de Flick. Pero el fútbol no espera, y el regreso de Rashford ha cambiado por completo el panorama ofensivo del Barça. Ya que puede aportar tanto desde banda izquierda como desde la posición de nueve.

Así pues, Ferran Torres tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo. El jugador lo asume con profesionalidad, pero no puede evitar sentirse decepcionado. Sabe que su momento llegará, aunque esta vez el Clásico se jugará sin él en el once titular.