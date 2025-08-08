Pep Guardiola comunica a Joan Laporta que el City pondrá 50 millones si el Barça acepta su venta

El Barça se encuentra en una situación muy delicada a nivel económico. El hecho de que Ter Stegen se haya negado a salir y siga cobrando sus casi 8 millones de euros netos al año, está haciendo mucho daño a las finanzas del Barcelona, donde ya no saben qué hacer para poder inscribir a Joan García y a Rashford antes del inicio de la temporada. En este sentido, la única opción que se ve como algo viable es la venta de un jugador importante del equipo. Sin embargo, ahora mismo parece complicado que alguien pueda o quiera salir si no es que se le ofrece algo muy interesante.

Es aquí donde aparece el Manchester City. Pep Guardiola está buscando refuerzos para su centro del campo y la posición de acompañante de Rodri sería clave para el técnico catalán, que sigue sin ser capaz de formar un centro del campo de plenas garantías de cara a la 25/26. Es aquí donde aparece el nombre de Gavi, el cual gusta bastante a un Guardiola que lo ve como un refuerzo muy interesante para lo que necesita su Manchester City.

Guardiola aprovecha las necesidades del Barça

A pesar de que en el club no hay nadie que esté ilusionado por la salida de Gavi, la realidad es que no son pocos los que consideran que su venta puede ser la operación que le salve el verano y el año entero al club. Pues, si son capaces de sacar entre 50 y 70 millones de euros por el de Los Palacios, ese ingreso puede suponer un respiro económico monumental para los culés, que ahí sí que podrían comenzar a trabajar en las inscripciones.

Por su parte, desde el Manchester City ya le habrían trasladado al Barça su intención de fichar a un jugador como Gavi. Eso sí, por un precio prudencial de unos 50 millones de euros. Una cifra que en el Barça rechazan de primeras, pero que si sube hasta los 55 o 60 sí que se podría acabar aceptando, por mucho que duela perder a Gavi.

Así pues, a falta de que esté todo el mundo de acuerdo, Pep Guardiola ha definido a Gavi como un refuerzo muy interesante para acabar de apuntalar la medular de un Manchester City que, si algo necesita, es intensidad en su centro del campo.