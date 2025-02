Pep Guardiola comunica al Barça que el City pagará la totalidad de la cláusula

El Barça no deja de recibir buenas noticias a pocas horas del cierre del mercado invernal. Tras la inesperada venta de Unai Hernández al Al Ittihad de Arabia Saudí, el club culé podría sumar otro ingreso importante. En las últimas horas trascendió que el Manchester City de Pep Guardiola está interesado en fichar a Nico González, el centrocampista formado en La Masia que fue traspasado al Porto en julio de 2023.

El futbolista de 23 años es el elegido por Pep Guardiola para reemplazar a Rodri, quien sufrió una dura lesión al inicio de la temporada y aún no tiene fecha de regreso. Aunque González fue vendido hace casi dos años, el Barça se guardó una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta, que sería del 40%. Joan Laporta y Deco se frotan las manos, ya que este ingreso ayudaría a aliviar la crisis financiera del club.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el City realizó una propuesta formal al Porto y está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de 60 millones de euros para que González se sume cuanto antes a la plantilla de Pep Guardiola.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Manchester City made formal approach with Porto to ask for Nico González as new midfielder.



Talks started, Porto hope to keep Nico and ask for important transfer fee or won’t leave.



❗️ Release clause worth €60m and key point, Barcelona have 40% sell-on clause. pic.twitter.com/QsNBnVNTBa