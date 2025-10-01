Pep Guardiola dispuesto a pagar lo que sea para llevárselo del Barça y cuesta 70 millones

Este comienzo de temporada no ha sido tan exitoso como esperaban en el Manchester City. El conjunto citizen no está siendo capaz de jugar al nivel que Pep Guardiola esperaba y siguen estando muy lejos del nivel mínimo para ser considerados un equipo candidato a ganar la Premier League y la Liga de Campeones. En este sentido, según informan desde fuentes cercanas al Manchester City, Guardiola cree que la posición de mediapunta no acaba de estar bien cubierta por ninguno de los jugadores de la actual plantilla de un Guardiola que necesita de un centrocampista con esa capacidad para jugar de 10 que ahora mismo no existe en el club.

En este sentido, el técnico catalán ha decidido poner la vista en el Barça, donde sabe que no solo tienen un gran mediapunta, sino que cuentan con dos absolutos cracks en ese carril del 10 y que ambos pueden ser susceptibles de fichar por el City. Sin embargo, el que más gusta a Pep Guardiola no es otro que Dani Olmo, por el que ya habrían preguntado en varias ocasiones.

Guardiola se lo ha pedido al jeque Mansour

La realidad es que Dani Olmo apenas está en el comienzo de su segundo año en el Barça y, a pesar de que no ha sido capaz de rendir como la estrella que se esperaba que fuera, tampoco ha desentonado tanto como para ser un jugador al que hay que intentar vender a toda costa. De hecho, ni Flick ni nadie han abierto la puerta de salida del jugador. Sin embargo, Deco sí que lo haría por una buena suma de dinero.

En este caso, desde la dirección deportiva del Barcelona han definido el valor de Dani Olmo en unos 70 millones de euros. Una cifra a la que, si llegan el Manchester City, va a desbloquear la situación de un Olmo que tendría vía libre para elegir si quiere seguir o dejar el FC Barcelona.

Así pues, Guardiola ya ha definido el jugador que quiere fichar para acabar de apuntalar la posición de mediapunta, en la cual ni Foden, ni Bernardo Silva ni Marmoush acaban de ser capaces de rendir a un nivel mínimamente alto como para dejar satisfecho al técnico del City, que ya busca refuerzos.