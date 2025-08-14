Pep Guardiola y Luis Enrique han llamado a Laporta preguntando por la situación de Gavi

La situación financiera del Barça no es óptima y esto lo saben en todos los clubes del planeta. Es por este motivo que, en este mercado de verano, en el cual el Barcelona tiene jugadores verdaderamente interesantes para el mercado, no han sido pocos los que han llamado a la puerta para interesarse por la situación de más de un jugador importante para Hansi Flick. En este sentido, mientras que Fermín ha cerrado la puerta a una salida, Gavi no ha hecho lo mismo, lo que ha hecho que más de un club se haya sentado con Joan Laporta para hablar sobre la situación del jugador.

Gavi no pasa por el mejor momento de su carrera. El de Los Palacios no está siendo capaz de recuperar la titularidad que perdió al lesionarse y no parece que este año lo vaya a tener fácil. Y es que la medular es una de las demarcaciones donde más nivel y menos rotaciones se esperan en el Barça. De Jong y Pedri son intocables y Fermín irá rotando con Dani Olmo. Lo que deja muy fuera a un Gavi que se está poniendo a tiro para clubes como el PSG o el Manchester City.

Laporta no venderá barato a nadie.

En estos momentos, Joan Laporta sabe muy bien que está en una posición de fuerza para negociar. Tiene a jugadores de mucho nivel y, deportivamente, no tiene ninguna necesidad de hacer que nadie salga. En lo económico ya es otra cosa. Sin embargo, la decisión del club es muy clara: no se vende barato a nadie. Y Gavi no va a ser una excepción, por lo que va a salir por no menos de 70 u 80 millones de euros.

Este tipo de cantidades solamente las pueden pagar los más grandes equipos del mundo. Sin embargo, parece que Luis Enrique y Guardiola no se han asustado por la gran cantidad que busca Laporta. Ambos creen que Gavi sería un refuerzo ideal y ya han comenzado a sondear la posibilidad de que llegue a París o a Manchester en este mismo mercado.

Así pues, en las oficinas del Camp Nou ya saben que Guardiola y Luis Enrique están al acecho y muy atentos a la situación de un jugador que ha enamorado a los dos ex del Barça, que buscan un perfil como el de Gavi.