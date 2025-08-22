Por culpa de Lamine Yamal el Barça no puede venderlo: ”se queda porque es su amigo”

En can Barça comienza a haber la sensación de que Lamine Yamal está ganando demasiado peso dentro de la toma de decisiones del club. El extremo español necesita sentirse rodeado de personas de su círculo de amigos y lo está comenzando a demostrar. Y es que, a pesar de la insistencia del Barcelona en buscar una salida para Héctor Fort, las constantes intromisiones por parte de Lamine están haciendo que el club lo tenga muy complicado a la hora de buscar un nuevo equipo para Fort, que no cuenta para nada para Hansi Flick, que lleva meses pidiendo su salida.

Ante esta situación, Lamine siempre ha sido muy claro. No quiere que Héctor Fort salga del vestuario. Con el tiempo se ha convertido en su mayor apoyo y cree que su venta sería algo perjudicial para él. Es por esto que hasta el propio Héctor Fort va dando largas al club. Se siente protegido por la figura más relevante dentro del vestuario del Barça y ni se plantea la posibilidad de salir. Y es que se sabe prácticamente intocable gracias a Lamine. Algo que molesta mucho a Flick.

Hansi Flick no quiere descartes en su plantilla

La realidad es que el hecho de que Héctor Fort se quede en el Barça es algo que molesta especialmente a Hansi Flick. Al alemán no le gusta nada tener a jugadores con los que no cuenta en la plantilla. Cree que generan mal ambiente y que a la larga provocan situaciones muy desagradables de puertas hacia adentro. Ya se pudo ver en la recta final de la pasada temporada, cuando tuvo que dar más de un tirón de orejas al propio Fort y a Ansu Fati por poner malas caras en un partido en el que no jugaron.

De este modo, salvo cambio de planes por parte de Héctor Fort y de Lamine Yamal, no se espera que las cosas vayan a cambiar de manera sustancial. El lateral se quiere quedar, Lamine quiere que se quede y el club no parece que vaya a ser capaz de convencer al canterano para salir sin dar problemas.

Así pues, por mucho que Flick le haya confirmado que no va a jugar, que el club le haya pedido salir, Héctor Fort prefiere quedarse en el Barça, algo que solo puede hacer porque es el mejor amigo de Lamine Yamal dentro del vestuario.