Por culpa de Luis de la Fuente, el Barça lo puede perder para toda la temporada: “la lesión es grave”

Hace algo menos de dos años, en can Barça recibían una de las peores noticias que podían llegar. Gavi, que en aquel momento era una pieza esencial en el once culé, se lesionó de gravedad con una rotura de ligamento y menisco lateral. Lo que provocó que se perdiera todo lo que quedaba de esa campaña y que gran parte de la siguiente la pasara recuperando todo el ritmo y la forma física que había perdido por culpa de la lesión. Esta situación vino por un incidente con la Selección Española, después de que Luis de la Fuente, como ya es costumbre, no diera descanso a uno de los jugadores que más minutos acumulaba en sus piernas. Algo que, como se vio, acabó de la peor manera posible.

Sin embargo, cuando en este comienzo de temporada todo lo relativo con la rodilla de Gavi ya parecía agua pasada y superado, llegó una nueva lesión. Durante un entrenamiento, el jugador formado en La Masía sintió unas molestias en esa misma zona. Algo que, con las exploraciones, confirmó que era parte de su menisco, el cual sigue sin estar en perfectas condiciones y que ahora lo dejará, unas cuantas semanas, como mínimo, y suerte, en el dique seco.

Gavi se enfrenta a una posible cirugía

Tal y como se ha ido informando a lo largo de estos días, si el tratamiento que está comenzando a seguir Gavi no funciona, todo apunta a una posible cirugía. Lo que haría que el centrocampista de Los Palacios se quedara fuera de combate durante cinco meses, una situación que no le hace ni un poco de gracia a Hansi Flick, que no se puede permitir bajas de larga duración en un año en el que quiere competir por todo.

En can Barça, tienen muy claro que el culpable de todo es un Luis de la Fuente, al que acusan de haber forzado a Gavi en ese famoso partido que provocó la primera lesión. De hecho, hasta el propio seleccionador llamó para interesarse por la situación de Gavi, con el que cuenta de cara al Mundial.

Así pues, en la planta noble no dudan a la hora de señalar a Luis de la Fuente de la grave lesión que puede haber vuelto a sufrir un Gavi que sigue sin olvidarse de la pesadilla de su lesión en la rodilla.