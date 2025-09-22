Preacuerdo firmado y Laporta ya lo sabe: en junio un intocable de Flick dejará el Barça

A nadie se le escapa que Robert Lewandowski está llegando ya a una etapa muy avanzada en su carrera deportiva. El delantero polaco ya lo ha hecho todo en su vida. Ha sido el mejor delantero de la Bundesliga y ha marcado una era en can Barça. Lewan ha sido capaz de ser el máximo goleador de un equipo al que llegó en horas muy bajas y al que llevó en volandas, con sus goles, hasta el punto en el que está ahora, listo para competir por la Champions de nuevo, algo impensable en el momento en el que el polaco le dio el “sí quiero” a los culés. Sin embargo, con 37 años, esta etapa llega a su final.

Tal y como han ido informando fuentes cercanas a la directiva del Barça, Robert Lewandowski siempre ha sido muy claro con el club y ha dejado muy claro que no se ve un año más en el Barcelona. Cree que la edad no le permitirá rendir al nivel que debe y prefiere salir bien que acabar arrastrándose y sin poder dar lo mejor de sí mismo. Por este motivo, tanto Laporta como Flick ya saben que Lewandowski se iba a ir a final de temporada.

Acuerdo medio cerrado con Arabia Saudí

A pesar de que todavía puede pasar de todo, la realidad es que Lewandowski ya le ha comunicado al club que ha cerrado un preacuerdo de cara a jugar un año más en Arabia Saudí. Las cifras, que no han trascendido, apuntan a ser espectaculares e irrechazables. Algo similar a lo que le pasaba a Íñigo Martínez. Un dinero inimaginable para el punto de la carrera de ambos.

Flick pierde a uno de sus soldados

A pesar de que este año ya no es el delantero centro indiscutible que fue hasta ahora en el Barça, la realidad es que Lewandowski sigue siendo una pieza fundamental para Hansi Flick. El técnico alemán cree que es un jugador necesario para aspirar a títulos y cuenta con él para todo. Especialmente para los grandes partidos, donde su gol será clave.

Así pues, todos en el Barça ya son conscientes de que Robert Lewandowski ha dejado cerrado un principio de acuerdo con Arabia Saudí para cambiar de aires a final de temporada, un acuerdo que se hará oficial a final de año, cuando las cosas ya se puedan oficializar sin problema.