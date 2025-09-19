Preocupación en can Barça por Robert Lewandowski y sus problemas contra el Newcastle

El partido de la primera jornada de Champions entre el Barça y el Newcastle dejó al descubierto una realidad preocupante para el equipo catalán: la delantera necesita un cambio urgente. Robert Lewandowski, quien en temporadas anteriores era sinónimo de gol, parece haber perdido su eficacia. Su participación en el encuentro fue casi invisible, con un único disparo a portería que no generó peligro.

La realidad sobre el nueve culé

La realidad es que Lewandowski ya no es el delantero temido de antaño. Su físico ha mermado con el paso del tiempo y, con ello, su capacidad para decidir en los momentos clave. Y es que el Barça, que sueña con pelear por todo en Europa, no puede permitirse que su referencia ofensiva atraviese un bajón tan prolongado. La falta de chispa y de agresividad en el área rival es cada vez más evidente y deja al equipo sin ese líder goleador que tantas veces marcó la diferencia.

De este modo, Hansi Flick ve cómo su plan ofensivo pierde fuerza sin un delantero capaz de garantizar cifras importantes. El polaco sigue aportando experiencia y calidad en los apoyos, pero la contundencia que antes lo definía parece haberse esfumado. Y eso, para un club que vive de la exigencia máxima, es un problema serio. Especialmete en los grandes partidos.

Ferran y Rashford, soluciones insuficientes

Ferran Torres aparece como una opción válida, aunque su irregularidad y la falta de gol en partidos grandes lo convierten más en un gran complemento que en solución real. Por su parte, Marcus Rashford, que se perfilaba como una posible alternativa, tampoco encaja del todo: su talento brilla partiendo desde la banda izquierda, no como referencia en el área. Y es que el Barça necesita mucho más que nombres sobre el papel; requiere un killer que resuelva partidos atascados y devuelva al equipo la pegada que perdió. Los culés no pueden permitirse que la falta de gol les cueste títulos. Especialmente en un año en el que la exigencia es máxima

Así pues, el conjunto blaugrana debe mover ficha cuanto antes. Encontrar un delantero de primerísimo nivel no es solo un deseo: es una necesidad imperiosa si quiere aspirar a lo más alto esta temporada. O al menos deberán recuperar al mejor Lewandowski