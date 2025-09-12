Raffaella Pimienta, agente de Haaland, comunica a Laporta que la relación con Guardiola está rota

Desde la temporada pasada, el rumbo del Manchester City es sumamente incierto. El conjunto de Pep Guardiola y Erling Haaland está comenzando a navegar por unas aguas absolutamente desconocidas y que hacía más de diez años que no navegaba. Los citizens estaban acostumbrados a ganar y a hacerlo de una forma tan sobrada que daba miedo. Sin embargo, todo se acaba y el buen ambiente del Manchester City también lo hizo. Los jugadores dejaron de creer en Guardiola, los resultados dejaron de llegar y todo comenzó a podrirse a una velocidad que ha hecho que Erling Haaland se comience a plantear seriamente si de verdad le conviene seguir en un equipo que está desmoronándose por momentos.

Ante esta situación, la agente del noruego, Raffaella Pimienta, ha comenzado a sondear el mercado en busca de una posible salida de emergencia. Haaland ya no está cómodo en el City. La ciudad es un horror y el ambiente es todavía peor. Ya no encuentra motivos por los que seguir defendiendo la camiseta sky blue y en el mercado hay una opción que lo seduce mucho: la del Barça, club al que ya quiso ir antes de firmar por el City. Sin embargo, la realidad económica hizo imposible la llegada del noruego.

Laporta puede cerrar un círculo

Cuando ganó las elecciones, el nombre de Haaland era una de las grandes bazas de Laporta. El presidente culé mantenía una relación con el ya fallecido Mino Raiola. Sin embargo, la sucesora del italiano, Raffaella Pimienta, ha heredado esa fantástica relación. Lo que ha hecho que el presidente culé haya sido el primero en enterarse de la situación de Haaland. Ya no aguanta a Guardiola y busca un nuevo equipo para la próxima temporada.

Ante esta situación, y con Lewandowski dejando el club en verano, el Barça lo tiene más que claro. El fichaje de Haaland debe ser una realidad y una prioridad absoluta en el próximo verano. El Barcelona sabe que, sin Lewandowski, no va a estar excedido en fair play y que va a poder ir con todo a por Haaland. El sueño de Laporta está cada vez más cerca.

Así pues, en el Barça ya saben que pueden tener vía libre para ir a por el fichaje de un Erling Haaland que, si hace falta, forzará al Manchester City para que le dejen salir y así firmar para ser nuevo jugador del Barcelona.