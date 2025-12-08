Raphinha explota y revela la verdad sobre su posible adiós del Barça

En los últimos días, el nombre de Raphinha ha vuelto a ocupar titulares por razones que poco tienen que ver con su rendimiento en el campo. Los rumores sobre su futuro han crecido con fuerza, especialmente después de que algunos informes aseguraran que el brasileño tendría un supuesto acuerdo con el Barcelona para marcharse a Arabia Saudita cuando él lo deseara, incluso insinuando que la operación podría concretarse tras el Mundial del próximo verano. Estas versiones, repetidas y amplificadas, han generado inquietud entre los aficionados. Sin embargo, Raphinha ha decidido hablar claro y cortar de raíz cualquier especulación.

Raphinha responde con contundencia

A través de sus redes sociales, el extremo brasileño no se guardó nada. Con un mensaje breve, directo y sin filtros, dejó en evidencia su malestar ante las noticias falsas que han circulado sobre él. “No sé de dónde sacan tantas tonterías… siempre salen con noticias falsas”, publicó indignado. Su respuesta deja entrever un cansancio acumulado por vivir rodeado de rumores que nunca se concretan.

💣Raphinha respecto a la información de SPORT según la cual ha llegado a un acuerdo con el Barça para facilitar su traspaso a Arabia Saudí:



🗣️ Realmente no sé de dónde sacan todas estas tonterías.



🗣️ Pero bueno, de este lugar siempre salen noticias falsas, excelente. pic.twitter.com/lsAbQt3T3G — FCB PRIME (@fcbisprime) December 7, 2025

Raphinha, que llegó al Barça procedente del Leeds United en 2022, ha repetido en numerosas ocasiones que siente un profundo cariño por el club y la ciudad. Pese a las dos lesiones consecutivas en el tendón de la corva que lo mantuvieron fuera de juego, su compromiso no ha cambiado. De hecho, regresó recientemente a la convocatoria y, aunque no tuvo minutos en la victoria por 5-3 ante el Betis, continúa trabajando para recuperar su mejor versión.

Un jugador clave en los planes del Barça

Los rumores sobre un posible traspaso no son nuevos. Desde su llegada, distintos clubes de la Premier han mostrado interés en él, y ahora se suma la poderosa oferta económica de Arabia Saudita. Aun así, Raphinha ha dejado claro que su intención es seguir vistiendo de azulgrana durante muchos años. Su renovación a principios de temporada es prueba de ello.

Además, su papel en el equipo ha crecido notablemente desde la llegada de Hansi Flick. El técnico alemán lo ha situado como una pieza importante junto a Pedri y Lamine Yamal. Si el brasileño logra mantener su nivel y evitar nuevas lesiones, puede convertirse en un jugador fundamental para pelear por títulos esta temporada.