Raphinha ha comenzado a llevarse mejor con Vinicius y Rodrygo que con sus compañeros del Barça

El arranque de temporada del Barça no ha sido el mejor. El conjunto blaugrana ha visto cómo las cosas no han ido nada bien en cuanto al juego del equipo y a los resultados, que han hecho que el ambiente de puertas hacia dentro se haya enrarecido de forma sensible y haya acabado afectando a las relaciones internas dentro del Barça, donde hay más caras largas de lo habitual y donde ya no se respira esa sensación de ser una familia que sí que se respiraba antes. Algo que jugadores como Raphinha han notado mucho.

El brasileño es una de las voces autorizadas dentro del vestuario. La temporada pasada todos lo seguían cuando enviaba al equipo a correr hacia adelante y a presionar a los rivales. Algo que no está pasando en esta campaña, donde el de Porto Alegre se ha hartado de presionar solo y sin el apoyo de varios de sus socios de ataque, entre ellos Lamine Yamal, Lewandowski o Rashford, que no han brillado por su implicación defensiva. Lo que ya ha generado varias tensiones internas.

Raphinha, más cómodo con sus compañeros brasileños

La realidad es que con el Barça, Raphinha ha visto que por mucho que trabaje y sume para el equipo, nunca va a dejar de ser ese complemento estelar para Lamine Yamal y Pedri. En cambio, en Brasil sí que lo ven como un líder absoluto, tanto a nivel humano como deportivo. Y eso lo han aceptado todos los que han coincidido con él. Incluso los del Real Madrid, como Vinicius y Rodrygo, con los que se puede ver que mantiene una muy buena relación tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Todo esto ha generado cierta sorpresa. Pues, lejos de preferir a sus compañeros del Barça, parece que Raphinha ha comenzado a sentirse más a gusto con los brasileños. Se ha ido desconectando de las relaciones internas en el vestuario blaugrana y eso se nota. En especial, desde el Balón de Oro, donde se sintió ninguneado por la mayoría de culés.

Así pues, en can Barça ya saben que hay un problema importante con un Raphinha que no está nada contento con cómo se lo trató con el Balón de Oro y el poco peso que tiene en el equipo, a pesar de haber demostrado que es uno de los mejores del planeta.