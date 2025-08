Raphinha ha hablado con Flick para pedir que se acabe el trato de favor a Lamine Yamal

A lo largo de la pasada temporada, Raphinha se ha asentado como uno de los hombres fuertes dentro del Barça. El brasileño ha demostrado ser un jugador tan implicado en sus tareas puramente deportivas como aquellas que están más relacionadas con la gestión de egos y del vestuario. Raphinha es un líder nato y es por este motivo que ya es uno de los capitanes del equipo. De hecho, a nadie se le hace extraño eso de ver al brasileño con el brazalete de capitán. Una labor que ha aceptado con total naturalidad y que está llevando de una forma que Hansi Flick y la directiva del Barça agradecen sobremanera, ya que no hay nada que se le escape.

En este sentido, Raphinha ya se ha sentado en privado con Hansi Flick para hacerle saber que no son pocos los jugadores que se sienten incómodos con las más recientes actitudes por parte de Lamine Yamal. El canterano no tiene un comportamiento nada adecuado y esto hace que el ambiente en los entrenamientos no sea el adecuado. Pues, mientras unos lo dan todo para convencer a Flick, Lamine juega con la ventaja de que es intocable.

Raphinha pide que se acabe el trato de favor

En el fútbol todos saben que hay jugadores a los que se les van a perdonar más cosas que a otros. Es algo relativamente habitual y que, mientras no se lleve a ciertos límites, todos los futbolistas entienden, en cierta medida. Sin embargo, con Flick no había sucedido, todos eran iguales. Al menos hasta esta temporada. Y es que todos ven cómo Lamine Yamal ya no se esfuerza tanto en los entrenamientos, va a lo suyo y si hay que correr, corre lo justo. Lo que ha indignado mucho a Raphinha, que pide a Flick que esto debe acabarse.

Cabe destacar que en el vestuario ya estaban con la mosca detrás de la oreja por el verano que Lamine se ha pegado y ahora, con estos primeros entrenamientos, todo está empeorando de forma sensible. El canterano comienza a ser insoportable y hay quienes lo evitan para no tener un conflicto importante.

Así pues, ha sido Raphinha, el que ha asumido los galones y se ha sentado con Hansi Flick para expresar el malestar que hay en el vestuario, por la sensación de que Lamine Yamal está recibiendo cierto trato de favor.