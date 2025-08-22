Raphinha le comunica a Deco que escuchará ofertas para dejar el Barça

Este 2025 está siendo muy tranquilo a nivel de traspasos en can Barça. El conjunto blaugrana cerró rápidamente el apartado de llegadas y ahora, a pesar de que están pendientes de alguna que otra salida, los culés ya lo ven todo más que hecho y cerrado, a más de una semana para que se cierre la ventana de traspasos. Sin embargo, todo apunta a que el del próximo año va a ser muy diferente, por culpa de todas las ventas y salidas que podrían tener que asumir en el Barcelona, donde creen que se marcará un importante cambio de ciclo por culpa del adiós de figuras muy importantes.

En este sentido, más allá de la evidencia de Lewandowski, en el club también trabajan con la posibilidad de que Raphinha pueda dejar el Barça. El extremo brasileño viene de hacer la mejor temporada de su vida y quiere consagrarse en esta 25/26. Sin embargo, podría ser la última campaña del de Porto Alegre en el Barcelona. Y es que todo va a estar supeditado a las ofertas que puedan llegar en el mercado de verano del 2026, cuando Arabia Saudí promete ir con fuerza a por más de un jugador importante del Barça.

El último gran contrato de Raphinha

A pesar de que tiene contrato hasta el año 2028, Raphinha es consciente de que su etapa en el Barcelona podría ser más corta de lo que estipula dicho documento. En especial si le llegan propuestas demasiado suculentas a nivel económico. A sus 28 años, sabe que está en el punto más alto de su carrera. Sin embargo, también ante la oportunidad de dar un paso al lado y firmar un mega contrato en Arabia Saudí, donde hace años que sueñan con su llegada a la Saudi Pro League.

De este modo, si las cosas van según lo planeado y los saudíes envían una oferta importante a Raphinha y el Barça puede ingresar más de 80 millones de euros, ambas partes estarían más que de acuerdo en dar luz verde al traspaso del brasileño, el cual ya ha comunicado a Deco que va a escuchar ofertas de cara al próximo mercado, ya que quiere asegurarse el futuro de toda su familia.

Así pues, entre Lewandowski y Raphinha pueden protagonizar un importante éxodo en el Barcelona, donde ya se están preparando para un mercado de emociones muy fuertes en el año 2026.