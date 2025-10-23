Raphinha le ha pedido, por su bien y el del Barça, que cambie o terminará mal con Flick

Raphinha es uno de los jugadores más determinantes para el FC Barcelona desde la temporada pasada. El brasileño tuvo el mejor curso de su carrera en el primer año de Hansi Flick en el banquillo y, por eso, le debe mucho al alemán, teniendo en cuenta que él fue quien le rogó que se quedara en el Barça porque le dijo que sería importante, como acabó pasando al final.

Por eso, el delantero le ha pedido a un compañero suyo que, por su bien y el del Barça, cambie, o terminará mal con el entrenador. Se trata de Lamine Yamal, uno de los mejores futbolistas del mundo y también una pieza fundamental en el conjunto azulgrana. Aun así, la relación entre el técnico y el extremo no es tan buena como la temporada pasada después de un distanciamiento.

Raphinha le ha pedido a Lamine Yamal un cambio con Flick por el bien de todos

El catalán ya no acepta tan bien las críticas como antes y ha dejado de obedecer un poco las indicaciones que va dando Flick, a diferencia del año anterior, lo que ha provocado un conflicto en el vestuario del Barça. El entrenador le ha querido corregir posiciones y, sobre todo, que suba su intensidad defensiva, algo que no se ha acabado de ver sobre el terreno de juego.

Y ahí, ha querido entrar Raphinha, ya que al ser un jugador experimentado y con mucha veteranía, además de ser uno de los capitanes del equipo, le ha pedido a Lamine un cambio de comportamiento para evitar que todo el proyecto salte por los aires. El brasileño entiende que su compañero de ataque es joven y aún tiene mucho que aprender, pero quiere un cambio significativo.

El brasileño ha tirado de veteranía y jerarquía con el catalán

Por lo tanto, está por ver si la relación entre Lamine y Flick volverá a ser como la de antes, es decir, como la de la temporada pasada, en el primer año del alemán en el banquillo, en el que su trato fue excelente e incluso de padre e hijo, algo que ha cambiado de manera drástica durante la presente campaña.