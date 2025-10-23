Lamine Yamal y Flick no se entienden, se han distanciado, la relación no es buena

Lamine Yamal es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona. La irrupción que ha tenido el extremo en el fútbol profesional en tan solo pocos años ha sido una auténtica locura y, por eso, tanto el Barça como Hansi Flick lo quieren controlar muy bien para que su carrera no se vaya a pique a las primeras de cambio, como ha pasado con algunos futbolistas jóvenes.

Aun así, el técnico se ha dado cuenta de que su relación con el catalán no es tan buena como la de la temporada pasada. Ahora, el alemán no lo ve tan cercano como de antaño y ya no obedece tanto sus indicaciones, llegando incluso a aceptar que se le han subido los aires de estrella al jugador, una de las cosas que más ha intentado evitar el entrenador y también el club azulgrana.

Lamine Yamal y Hansi Flick se han distanciado un poco

Flick le corrige posiciones y, especialmente, su intensidad defensiva, algo que también ha perdido respecto al curso pasado. Aun así, Lamine ya no acepta tan bien las críticas como antes y está pasando más de las indicaciones que le da el técnico, obligándole a repetirlo y repetirlo cada vez más, lo que ha provocado el enfado del entrenador en más de una ocasión, tanto en los entrenamientos como en los partidos.

El míster entiende que acaba de cumplir la mayoría de edad y aún necesita madurar un poco más para estar a la altura, pero no se dejará achantar por él, aunque sea uno de los mejores jugadores del mundo y uno de los más importantes dentro del Barça. Sin embargo, en el club también le han pedido a Flick que baje un poco la tensión con él para evitar problemas en el futuro.

El jugador ya no lleva tan bien las críticas como antes

Por otra parte, también están los problemas que ha tenido Lamine esta temporada con las lesiones. A pesar de que ya está recuperado y disponible para jugar, el delantero sigue teniendo esas molestias en el pubis que le llevan afectando seriamente en las últimas semanas y, por eso, no está al 100%.