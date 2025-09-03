Raphinha le ha tenido que dar un toque de atención y no es el único que se ha hartado de él

Llega el parón de selecciones y es el momento para que los jugadores del Barça puedan poner, durante unos días, la cabeza en sus selecciones, alejándose del desastre del partido ante el Rayo Vallecano. En este sentido, uno de los jugadores a los que le vendrá mejor eso de alejarse un poco del partido será Alejandro Balde, que después de haber protagonizado uno de sus peores partidos desde que Hansi Flick llegó a la plantilla, tuvo un fuerte encontronazo con Raphinha, que le recriminó sus constantes desconexiones defensivas, las cuales le costaron más de un disgusto al equipo y obligaron al brasileño a hacer demasiados esfuerzos defensivos innecesarios.

Durante el partido se pudo ver claramente que Balde cerraba demasiado y se alejaba en exceso de la banda izquierda, abriendo el carril para que el extremo pudiera progresar sin apenas oposición hasta el área culé. Esta situación se llegó a repetir hasta en tres ocasiones, obligando a Raphinha a esprintar para ayudar en la cobertura. Algo que, al final, acabó molestando mucho al brasileño, que al final del partido, en el vestuario, no se pudo contener y se lo echó todo en cara a Balde.

El equipo se ha hartado de los errores de Balde

La realidad es que el lateral español es uno de los mejores en su posición. Sin embargo, solo cuando está centrado y completamente dedicado al fútbol. Cuando tiene la cabeza en otro lado, acostumbra a cometer demasiados errores defensivos. Le cuesta entender el posicionamiento de los rivales y cerrar espacios. Se cree demasiado rápido y a veces no le da para llegar a todos lados. Un problema que Flick diagnosticó hace tiempo y que no ha logrado subsanar del todo.

Ante esta situación, Raphinha no es el único que se ha hartado de estas desconexiones de Balde. Pues tanto Eric como Christensen se unieron al brasileño para darle una buena reprimenda al carrilero español. Consideran inaceptable que cometa tantas veces un mismo error y ya le han dejado claro que se están cansando de tener que correr de más para arreglar lo que él estropea.

Así pues, el vestuario del Barça comienza a estar harto de los problemas defensivos de un Balde que se ha acostumbrado a que con su velocidad sea suficiente y a no preocuparse por su posicionamiento. Algo que está pasando factura al equipo.