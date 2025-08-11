Raphinha no sabe dónde meterse, en los entrenamientos lo ha dejado en evidencia, es mejor que él

Después de un mercado de fichajes más que interesante, el Barça ya prepara una nueva temporada en la que buscará, como mínimo, reeditar todo lo que ya se hizo en la pasada campaña. En este sentido, con mayor profundidad en la delantera, con los jóvenes ganando algo más de experiencia y con la portería mucho mejor cubierta, Hansi Flick cree que lo tiene todo en orden para ir con todo a por la sexta Champions de la historia del Barça. Sin embargo, todavía hay una importante duda respecto del once que va a presentar en los partidos grandes. Y es que Rashford ha llegado para cambiarlo todo.

Si bien es cierto que el plan inicial siempre ha sido el de mantener el tridente formado por Lamine, Lewandowski y Raphinha, la realidad es que en los primeros entrenamientos de la temporada se ha visto que la diferencia de nivel entre Raphinha y Rashford es mínima. Todo ello teniendo en cuenta que el brasileño llega de la mejor temporada de su vida y el inglés de los peores momentos de su carrera. Una diferencia muy importante que podría acabar marcando las diferencias en favor de un Rashford que se ve como titular.

Raphinha será el titular, por ahora

En este sentido, la realidad es que todo apunta a que Raphinha va a ser el titular en la banda izquierda hasta el primer parón por selecciones. Será ahí cuando Flick evalúe de verdad si debe apostarlo todo por el brasileño o debe replantearse las cosas y poner a Rashford como titular. Y es que en los entrenamientos, hasta el propio Raphinha se ha dado cuenta de que es mucho mejor de lo que nadie esperaba. Rashford es un talento especial y es capaz de hacer cosas que nadie más en el equipo puede imitar, especialmente con ese físico privilegiado.

Según cuentan ciertas fuentes, no son pocos los que han quedado gratamente sorprendidos dentro del vestuario del Barcelona. Rashford los ha dejado con la boca abierta gracias a un rendimiento espectacular en los entrenamientos. Su velocidad es única y la combina con una calidad de otro planeta, lo que lo convierte en un futbolista más diferencial que un Raphinha que, en este sentido, es mucho más terrenal.

Así pues, en el cuerpo técnico del Barça hay unas muy serias dudas respecto de quién va a acabar siendo el dueño de la banda izquierda del ataque del Barcelona, ya que Rashford se lo está comenzando a ganar en los entrenamientos. Habrá que ver en los partidos serios.