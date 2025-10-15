Raphinha provoca un problema grave en el vestuario del Barça

Con el parón de selecciones ya cerrado para la mayoría de jugadores, en el Barça ya esperan tener todo el grupo al completo para comenzar a preparar a conciencia el próximo partido del equipo, que lo enfrenta al Girona. En este sentido, para la visita de los de Míchel, Hansi Flick espera contar con varios jugadores ya plenamente recuperados y listos para la acción. Entre ellos, Fermín y, probablemente, Raphinha, al que los doctores no acaban de ver en plenas facultades, pero que podría comenzar a jugar unos 15 o 20 minutos.

Sin embargo, el brasileño no acaba de ver con los mejores ojos la idea de comenzar tan poco a poco. Raphinha es muy consciente de que si no juega más minutos ante el Girona y Olympiakos, va a ser muy complicado que Flick pueda apostar por él de inicio ante el Real Madrid. Lo que ha llevado al de Porto Alegre a pedir encarecidamente a los doctores y a Flick que le den un voto de confianza y le permitan jugar 45 minutos ya contra el Girona. Una carga de juego que permitiría que tuviera 60 minutos en Champions y ser titular ante el Real Madrid.

Raphinha se carga a Rashford del once

Por otro lado, la presencia de Raphinha en el equipo inicial debería provocar que Marcus Rashford, que se siente ya un titular, se tuviera que caer, de forma inevitable, del once del Barcelona. Un plan que generaría cierta incomodidad en el inglés, que necesita sentirse titular e importante para poder sacar su mejor versión. Algo que no pasará con Raphinha en buen estado de forma y preparándose para poder jugar el primer Clásico de la temporada.

De este modo, Hansi Flick tendrá que gestionar muy bien el regreso de un Raphinha cuya presencia en el equipo suele ser sinónimo de intensidad y de un juego colectivo mucho más interesante que cuando no está y juega Rashford en su lugar, al que le cuesta mucho más trabajo presionar y dificultar la salida de balón de los oponentes.

Así pues, la vuelta de Raphinha al equipo podría generar más de una situación incómoda, ya que el brasileño quiere ser titular cuanto antes, y eso implica que Rashford pueda sentirse desplazado y pierda el hilo de su buen nivel.