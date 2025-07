Raphinha tiene serias dudas con el plan de Hansi Flick, si no funciona, se va por 120 millones

La llegada de Marcus Rashford parece confirmar lo que se ha estado hablando desde hace tiempo. Hansi Flick quería a un gran extremo izquierdo para poder llevar a cabo un experimento que muy pocos esperaban que acabara siendo una realidad pero que, en los primeros entrenamientos de pretemporada, ya se ha comenzado a ver. Ese experimento no es otro que el de poner al inglés por la banda y a Raphinha de delantero centro o de mediapunta. Unas opciones que Flick siempre ha tenido muy claras, pero que no habrían acabado de convencer al vestuario.

Raphinha viene de una temporada espectacular. La mejor de su vida con diferencia y con unos números dignos de un Balón de Oro. El brasileño ha sumado un total de 34 goles y 25 asistencias, unas cifras que lo han catapultado a ser el líder de la Selección de Brasil y a tener un valor de mercado de 90 millones, aunque en el Barça lo cotizan en unos 120 millones de euros. Y es que lo ven como uno de los tres mejores jugadores del planeta, en estos momentos.

Por todo esto es que el vestuario culé tiene dudas sobre estos planes de Flick de cambiar de posición a Raphinha. El de Porto Alegre ha sido uno de los mejores del mundo jugando en banda y no se sabe cómo va a responder a un cambio de posición tan importante como el que plantea el técnico alemán. De hecho, hasta Raphinha se siente con serias dudas, ya que cree que no debería ser él el que tenga que cambiar su forma de jugar y arriesgarse a no tener el mismo rendimiento.

Flick no cambia su opinión

Por su parte, Flick es un hombre de ideas claras. Sabe que lo que tiene en mente va a funcionar y no quiere cambiar sus planes por nada del mundo. De modo que si Raphinha no quiere jugar por el centro, ya sabe dónde está la puerta. El club lo sabe y apoya a Flick, y si el brasileño se pone de espaldas a lo que le ofrece Flick, si llega una oferta cercana a los 120 millones de euros, va a ser aceptada de forma inmediata.

Así pues, no han sido pocas las dudas que se han generado a raíz del cambio de posición de Raphinha para dar espacio a un Rashford que apunta a ser el nuevo extremo izquierdo titular.