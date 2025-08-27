Raphinha y Araujo han hablado con él para que no repita su indisciplina: “Va a acabar en la grada”

A lo largo de la pasada temporada, Jules Koundé se convirtió en uno de los hombres fuertes del Barça. El francés se convirtió en el amo y señor del lateral diestro de Hansi Flick, era un intocable y fue clave para todos los éxitos del equipo. Llegando a marcar el gol que le dio la Copa del Rey a los de Hansi Flick y marcando, con su desafortunada lesión, una recta final de temporada donde su baja se acusó, aunque no tanto como se esperaba, gracias a un Eric Garcia que estuvo tan bien que ahora le ha ganado el puesto y se ha hecho con la titularidad en el Barça, por sorpresa de muchos.

La realidad es que hasta Hansi Flick sabe que Koundé es un jugador mucho más interesante que Eric. El galo reúne condiciones de sobra para ser el mejor del mundo en su puesto. Sin embargo, la falta de profesionalidad le está costando el puesto y la confianza de su entrenador, que ahora apuesta por Eric sin dudarlo. Lo que ha obligado a que intervengan los líderes del vestuario para arreglar la situación, que es crítica.

Raphinha y Araujo ayudarán a Koundé

En la plantilla del Barça todos saben que Koundé es un jugador muy importante y nadie lo quiere perder; es una persona que cae muy bien y no están por la labor de dejar que eso se pierda. Es por este motivo que tanto Araujo como Raphinha están al lado del galo para apoyarlo y hacer que esas faltas de puntualidad no sean un problema para su carrera en el Barcelona, donde es un tema fundamental para Hansi Flick, que no tolera que sus jugadores lleguen ni un minuto tarde.

En este sentido, sus compañeros ya le han dicho que debe mejorar y que si sigue por ese camino “va a acabar en la grada”. Flick se toma ese aspecto muy en serio y, una vez deje de llegar tarde, va a recuperar su puesto si se lo gana sobre el césped.

Así pues, el vestuario del Barça está volcado con un Koundé que ha perdido la confianza de Flick por sus constantes faltas de puntualidad en los entrenamientos.