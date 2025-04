Raphinha y Deco han tenido una discusión muy desagradable que lo acerca a la puerta de salida del Barça

Raphinha ha sido una de las revelaciones del FC Barcelona esta temporada. El atacante está en el mejor momento de su carrera y se ha convertido en uno de los jugadores más importantes para Hansi Flick. Su presencia en el terreno de juego está asegurada en cada partido, especialmente por sus números, atesorando ya 28 goles y 22 asistencias en los 46 encuentros que ha disputado este curso.

Por eso, tanto el Barça como el brasileño ya se habrían sentado para empezar a hablar sobre una posible renovación del futbolista, teniendo en cuenta que su contrato acaba el 30 de junio de 2027. Sin embargo, la situación se ha vuelto muy tensa, después de que el delantero pidiese una renovación astronómica a Deco y este se hubiese negado por completo, abriéndole la puerta de salida.

Deco no acepta la renovación astronómica que quiere Raphinha

El club quiere que Raphinha continúe, pero no a cualquier precio, mientras que el jugador quiere renovar con un contrato muy grande después del rendimiento que ha dado sobre el césped durante esta temporada. El director deportivo no está dispuesto a pagar lo que está pidiendo el brasileño en estos momentos, ya que supondría un terremoto en la escala salarial del equipo.

Por eso, Deco le ha dejado claro que lo que pide es desproporcionado e incluso le ha dicho que si viene un equipo con una oferta millonaria, alrededor de los 80 millones de euros, el Barça no tendrá ningún problema en estudiarla. A pesar del gran nivel que ha dado el atacante en el campo y su importancia para Flick, el conjunto azulgrana no tendría ningún problema en dejarlo salir.

El Barça no tendría problemas en vender al brasileño si llegase una gran oferta

Por lo tanto, y a pesar de que Raphinha habría intentado renovar con un contrato de auténtica estrella, que es lo que ha demostrado en el terreno de juego durante toda esta campaña, el club tiene claro que no se le irá la cabeza con la renovación del brasileño y que no tendrá ninguna complicación en venderlo si no se llega a un acuerdo y envían a los despachos culés una oferta en condiciones por él.