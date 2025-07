Raphinha y Lewandowski avisaron a Deco, los amiguismos acabarán rompiendo el vestuario del Barça

A lo largo de los últimos días, ha habido un ambiente muy enrarecido alrededor del vestuario del Barça. El posible fichaje de Nico Williams ha sido un tema que no ha acabado de sentar del todo bien a los jugadores más veteranos del vestuario. Y es que no eran pocos los que no acababan de entender la obsesión de la directiva del Barça a la hora de cerrar el fichaje de un jugador que apenas marcó 5 goles en toda LaLiga. Unas cifras muy pobres que poco o nada tienen que ver con las que lograron jugadores como Raphinha o Ferrán Torres.

En este sentido, tal y como cuentan fuentes cercanas al Barcelona, lo que más molestó a futbolistas como Lewandowski o Raphinha era el hecho de que no había razones claras por las que el fichaje de Nico Williams debía considerarse una buena idea o, al menos, una mejor de lo que era incorporar a alguien como Luis Díaz, que ya está contrastado en el máximo nivel y que sí que ofrece unas garantías mucho mayores en lo que a rendimiento se refiere.

Los amiguismos han molestado a los veteranos

El problema nunca radicó en que llegara competencia para Raphinha o Lewandowski. Ambos entienden que necesitan a un suplente para poder llegar en mejor forma física a la recta final de temporada. Lo que no gustaba a nadie era que se tratara de fichar a Nico porque era el amigo de Lamine Yamal y de Alejandro Balde. Una situación que genera una sensación de injusticia y de indignación muy importante en el vestuario blaugrana, donde creen que un niño de 17 años no debería decidir quién viene o quién no.

De este modo, parece que con la decisión de Nico de renovar con el Athletic de Bilbao, el Barça ha librado una bala importante, pues la llegada del extremo navarro habría provocado más de un enfado en el vestuario culé, donde no eran pocos los que estaban molestos con todo lo que orbita alrededor de Nico Williams.

Así pues, tanto Raphinha como Lewandowski transmitieron a Deco el malestar general que había alrededor de las motivaciones reales detrás del tan deseado fichaje de Nico Williams.