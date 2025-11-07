Rashford empieza a ser un problema en el vestuario del Barça

Marcus Rashford fue uno de los fichajes que realizó el FC Barcelona el pasado verano. El delantero llegó cedido del Manchester United para reforzar el ataque del Barça y, teniendo en cuenta su precio, ya que pudo venir a préstamo sin pagar ni un solo euro, su opción era interesante. Aun así, el jugador empieza a ser un problema en el vestuario del conjunto azulgrana por su irregularidad.

El inglés está teniendo un partido bueno y otro malo, lo que provoca que esta irregularidad comporte algunas dudas sobre su figura. En el último partido contra el Brujas, donde los azulgranas solo pudieron sacar un empate en su campo, Rashford fue intrascendente en el terreno de juego y su encuentro fue paupérrimo, con pérdidas de balones, pocas ayudas en defensa y con una nefasta toma de decisiones.

La irregularidad de Marcus Rashford preocupa en el Barça

Aun así, el atacante también ha tenido otros partidos, como su debut en la UEFA Champions League, donde brilló en el campo, marcando un doblete al Newcastle. Pero este es el principal problema que hay con el inglés: su irregularidad, ya que hay encuentros en los que es uno de los mejores jugadores sobre el césped, y en otros es alguien totalmente invisible e ineficaz para el Barça.

Por eso, una vez vuelva Raphinha, que debería ser después del parón de selecciones que empezará justo después de este fin de semana, lo más probable es que el brasileño le quite el puesto a Rashford en el once titular, ya que ambos no caben, teniendo en cuenta que Lamine Yamal es una pieza fija y que el otro puesto lo tendrá Ferran Torres o Robert Lewandowski como los '9'.

Por lo tanto, está por ver si Rashford mejora esta irregularidad que, de momento, resume sus primeros meses en el Barça. El club catalán tiene una opción de compra valorada alrededor de los 30 millones de euros para ejercerla el próximo verano, por lo que su nivel durante todo el curso será clave para conocer si los azulgranas la ejecutarán o no para que el inglés se quede en Barcelona.