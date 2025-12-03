Rashford podría irse del Barça

Marcus Rashford fue uno de los fichajes que realizó el FC Barcelona durante el pasado mercado de verano. El inglés llegó como cedido, procedente del Manchester United, con una opción de compra alrededor de los 30 millones de euros. Aun así, y después de los primeros meses de la temporada, el Barça no tiene claro que vaya a ejecutar esta opción para que el jugador se quede.

La dirección deportiva está barajando otras opciones en el mercado para poder reforzar el extremo izquierdo en caso de que, como parece a día de hoy, no se produzca la continuidad de Rashford en el Barça. El delantero está teniendo un bien rendimiento con la camiseta azulgrana, al menos en el apartado numérico, pero hay otros aspectos que no acaban de convencer a Hansi Flick.

Marcus Rashford no tiene asegurada su continuidad en el Barça

Principalmente, motivos como su presión o la nula defensa serían los que tirarían para atrás al técnico a la hora de dar el visto bueno a su estancia en el conjunto catalán, algo de lo que ya ha sido criticado el futbolista en los últimos años en los equipos que ha estado. Por eso, hay voces a favor y en contra de su continuidad en el club, aunque la decisión se tomará en los próximos meses.

Aun así, Rashford ha entrado con buen pie en el Barça, al menos de cara a portería, ya que en los 19 partidos que ha disputado esta temporada, ha marcado seis goles y ha dado nueve asistencias, números muy buenos para un jugador que está cedido. A partir de ahí, está por ver si el inglés podrá seguir mejorando su rendimiento, especialmente de cara a la defensa, algo preocupante.

Hay voces a favor y en contra de que se quede en el club

Si finalmente la entidad azulgrana no ejecutase la opción de compra, ya está planificando la plantilla de la próxima temporada con un foco puesto en el mercado del extremo izquierdo. El Barça está siguiendo a varios jugadores, especialmente jóvenes, por lo que está por ver qué decisión final acabará tomando la dirección deportiva respecto a esta posición y con el futuro de Rashford.